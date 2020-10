El Salerm Puente Genil empieza con buen pie y excelentes sensaciones (3-1)

Triunfo de prestigio el sumado por el Salerm Puente Genil en su estreno liguero tras doblegar con suficiencia, justicia y autoridad al San Roque de Lepe (3-1) en un gran partido colectivo de los rojinegros que supieron desactivar el potencial ofensivo del equipo onubense, merced al orden táctico, al gran trabajo entre líneas y, sobre todo, al enorme esfuerzo solidario de los jugadores, en la retaguardia, minimizando los errores, en el centro del campo vaciándose para cubrir espacios, y en ataque, donde emergió la figura del camerunés Félix Chenkam para marcar la diferencia con un doblete goleador.

El partido, de inicio, respondió a lo previsto. Tras un primer disparo lejano de Gato que atajó Robador antes del primer minuto de juego, se vio a un Salerm proponiendo desde atrás con el balón jugado, frente a un conjunto lepero que buscaba realizar una presión alta sobre la salida del esférico de los locales. Sin embargo, esta vez el equipo de Diego Caro estuvo muy serio en esa faceta del juego. Núñez, Cano y Siles no cometieron ni un solo error durante la primera mitad y además encontraron la colaboración de Iván Henares y Carmona, quienes se vaciaron tanto para construir como para tapar huecos cuando la posesión era visitante. Eso se tradujo en un partido parejo y equilibrado, aunque las oportunidades siempre fueron locales, especialmente cuando los pontaneses superaban las líneas de presión de los leperos, sobre todo con un incisivo Gato que dio profundidad al equipo por la banda derecha.

Lamarca con un remate de espaldas a portería, y sobre todo, Canty, con una brillante acción individual que puso a prueba a Robador pudieron desnivelar la balanza, pero con el paso de los minutos el San Roque comenzó a demostrar su calidad como equipo y el partido se niveló en todos los aspectos. Canty tuvo que dejar el partido a la media hora por un golpe en la rodilla y David Toro también se retiró lesionado al filo de un descanso que presagiaba el 0-0 hasta que en el tiempo de prolongación, Gato disputó un balón dentro del área quedando la pelota hábil para Chenkam, quien se sacó de la chistera un inapelable zurdazo cruzado para batir al meta visitante y dejar el 1-0 de camino a vestuarios.

El gol hizo mucho daño al equipo onubense, que no fue capaz de reaccionar en la reanudación. Los visitantes adelantaron líneas pero el Salerm supo contrarrestarlo sin meterse atrás y con la mordiente ofensiva de jugadores como Salva Vegas, Ezequiel Lamarca o Chenkam. Precisamente del africano nació el segundo tanto, tras dejar un balón botando en la frontal que empaló de manera magistral Iván Henares para anotar el segundo gol pontanés antes de la hora de partido. El 2-0 dejó fuera de onda al San Roque de Lepe, que a partir de ahí tuvo más posesión pero con inocentes acercamientos a la meta de Álvaro García.

Migue García tuvo el tercero en sus botas con un disparo envenenado que se marchó fuera por poco, pero al segundo intento fue protagonista del tanto, tras desviar un balón en largo, lo que dificultó la mala salida de Robador, quien no atrapó la pelota dejándosela en bandeja a Chenkam para que este no desaprovechara el regalo anotando a placer el 3-0 a falta de diez minutos para la conclusión. El partido estaba decidido, y aunque el San Roque de Lepe acortó distancias un minuto después por medio de Adri, en el único desajuste rojinegro de la tarde, ello no fue obstáculo para que los pontanenses mataran el partido apuntándose con merecimiento sus primeros tres puntos de la temporada para enorme alegría de sus aficionados.

Ficha Técnica

3 - Salerm Puente Genil: Álvaro García; Siles, Núñez, Manolo Cano, Joseca; Gato (Edu Chía, 71), Carmona, Iván Henares, Salva Vegas (Christian López, 76'); Canty (Félix Chenkam, 30'), y Ezequiel Lamarca (Migue García, 61').

1 - San Roque de Lepe: Robador; Juanjo, Abeledo, Luzardo, Antonio López, Juan Gómez (Montenegro, 71'); Fernandito (Adri, 45'), Joel, David Toro (Pablo Ortiz, 40'), David Rodríguez y Javi Medina (Camacho, 71').

Goles: 1-0 (45+1') Félix Chenkam. 2-0 (57') Iván Henares. 3-0 (79') Félix Chenkam. 3-1 (81') Adri.

Árbitro: Tejado Gutiérrez (Sevilla). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Salva Vegas y Félix Chenkam, y a los visitantes Antonio López, Medina y Abeledo.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado ante unos 500 espectadores en el Manuel Polinaro 'Poli'.