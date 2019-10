Macario lo tiene claro: "Toca empezar a sumar"

Aunque la situación no es preocupante, la serie de cuatro derrotas consecutivas que acumula el Córdoba Patrimonio de la Humanidad obligan a una reacción inmediata aprovechando la visita el domingo del O Parrulo Ferrol (Vista Alegre, 16:00). Así al menos lo ve el técnico blanquiverde, un Miguel Ángel Martínez que tiene claro que "toca ya empezar a sumar para no vernos metidos en esa zona de abajo en la que no queremos estar", y que de momento se ve a dos puntos.

El cordobés no esconde que el equipo tiene "depositadas muchas ilusiones" en la cita ante la escuadra gallega y que a pesar de la serie negativa está "bien porque nosotros nunca hemos levantado los pies del suelo" porque "sabíamos y sabemos que la liga va a ser muy complicada". "Vernos en esa zona media baja no es algo negativo porque sabemos nuestro objetivo. Hemos perdido ante dos rivales de mucha entidad -Movistar Inter y ElPozo Murcia- y los otros dos son fuera de casa, donde ya sabemos que es muy complicado sumar, no sólo para nosotros, sino para todos los equipos".

La última derrota en Peñíscola, sin embargo, dejó un mal sabor de boca a Macario porque "fue un partido en el que no estuvimos en ningún momento, nos faltó intensidad, nos faltó hambre... Espero que haya sido un traspiés; se puede ganar, se puede perder, pero no se puede dar la imagen del otro día".

Así, la primera oportunidad para resarcirse llega ante un O Parrulo asentado en la categoría que, a pesar de que muchos lo ven como un rival directo por la permanencia, "tiene 10 puntos, ha ganado a ElPozo y Jaén, y fuera de casa sólo ha perdido un partido, y por la mínima, precisamente en Peñíscola. Viene en un estado de forma estupendo, con un cuerpo técnico que ha fichado mucho y muy bien, y a día de hoy es un rival muy complicado que va sexto, en zona de play off y de Copa".

La "triste guasa" de solapar Vista Alegre y El Arcángel

Todo, en parte, gracias al buen hacer del internacional Adri, que no estará en Vista Alegre por su primera convocatoria con la selección española para la fase de clasificación para el Europeo, lo que Macario ve como "una gran ventaja". "No sólo es su líder, sino que además está atravesando un momento de forma superlativo y que pierdan a un jugador de ese calibre es un pequeño alivio".

Una baja que en el caso del Córdoba Patrimonio de la Humanidad podría verse compensada con la ausencia de Jesús Rodríguez, duda hasta el último momento por "unos problemas de rodilla" que lo hacen estar "en cuarentena". El resto del grupo, salvo algún contratiempo final, estará a disposición de un equipo en el que, a tenor de las palabras del técnico, no se espera a Cristian Cárdenas, debutante la anterior jornada y que "le falta todavía un poquito, parece que le está costando".

Por último, Macario también se refirió a la "triste guasa" de que coincidan prácticamente en horario el duelo de su equipo ante el O Parrulo con el partido de fútbol entre el Córdoba CF y el San Fernando. Sin querer profundizar mucho en el tema y, ni mucho menos, buscar culpables, sí pidió el apoyo de los aficionados porque aquí "nos sentimos más fuertes y arropados, y necesitamos de todo el mundo".