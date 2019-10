¿El punto de inflexión necesario en el Córdoba CF?

La derrota ante el Cartagena, pero sobre todo cómo llegó y la pésima imagen que dejó el Córdoba CF en la batalla ante un rival directo por estar al final en la pelea por el play off, han abierto un gabinete de crisis en el club blanquiverde. El primero en asumir su cuota de culpa ha sido el técnico, Enrique Martín, que pide también un paso al frente común para empezar a voltear la situación desde el próximo domingo, cuando llega a El Arcángel (18:00) un San Fernando que ocupa el segundo puesto de la clasificación, con seis puntos más.

"Tiene que ser un punto de inflexión muy importante. El domingo debe empezar a cambiar. Hay que reaccionar ya y todos tenemos que soltarnos, ir con más propiedad", sentenció el técnico navarro en su paso por los micrófonos de Radio Córdoba Cadena Ser. "Hay que quitarse ya la careta de la responsabilidad porque todos sabíamos desde el principio la exigencia que tiene el Córdoba y hay que asumirla como tal", continuó Martín.

Como no puede ser de otra forma, el preparador cordobesista no ocultó su preocupación por lo ocurrido en el Cartagonova, la primera gran prueba de nivel a domicilio para un CCF que no termina de dar el nivel que se le presupone. La derrota deja al Cartagena ya siete puntos por encima, y a los blanquiverdes en una octava posición casi tan alejada del play off (dos puntos) como de la plaza de play out y las de descenso directo (tres).

Tras un primer entrenamiento y analizado, en primera instancia, el partido, la conclusión que saca Enrique Martín es que "ha llegado el momento de afrontar el reto sin el peso de la camiseta, que eso sea un acelerador para el grupo. Hay que ser más nosotros, mostrar una mayor personalidad en el campo; debemos ser un cohete". "Debemos meter la agresividad y la intensidad que nos está faltando", continuó el de Campanas, que pese a dirigir gran parte de sus mensajes al grupo, asumió su notable cuota de responsabilidad en un inicio de curso alejado del guion previsto.

"No estamos dando el nivel", admite el técnico

"Las expectativas no son las que esperaba", admitió sin dobleces el técnico, que empieza a ser cuestionado tanto dentro como fuera del club, lo que da ya un tono de final con mayúsculas a la cita frente al San Fernando del próximo domingo con la que el campeonato alcanzará su primer cuarto: "Debemos sacarlo adelante sí o sí porque es un partido súper importante", comentó el veterano entrenador, que tiene claro que "hay que salir de la crisis ya", basándose en la experiencia de que "tras un golpe fuerte siempre viene una reacción".

"No estamos dando el nivel" fue la conclusión definitiva de Martín, que mantiene la perspectiva apuntada la pasada semana en una entrevista en el Día de que el Córdoba tiene "potencial para estar entre los seis primeros, los que van a pelear por el play off". El problema es que para la entidad cordobesista el único objetivo posible no sólo es estar con los mejores, sino clasificarse para pelear por el ascenso y conseguir dar el salto a Segunda.