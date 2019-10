El técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, ha reconocido tras la derrota de su equipo en el Cartagonova que "el Cartagena ha sido superior y poco más puedo decir". El navarro ha lamentado que "a nosotros no nos ha salido nada y nos han podido".

Martín no excusó la mala primera parte de su equipo, y en el segundo tiempo explicó que "cuando estaba el partido más parado, hemos hecho un penalti, que no sé si es o es falta del contrario, pero esa acción les ha puesto el resultado en bandeja".

El navarro indicó también que "al final, hemos tenido que remar contracorriente" porque "después de los cambios hemos tenido la lesión de Xavi Molina y nos quedamos con diez jugadores".

En definitiva, el preparador blanquiverde no escondió que "es un partido para olvidar" y no le quedó más remedio que "felicitar al Cartagena, que nos ha ganado bien".

En cuanto a nombres propios, al técnico del Córdoba CF se le preguntó por la lesión de Xavi Molina, que no pudo ni siquiera acabar el partido por problemas físicos. "Xavi creo que tiene una lesión muscular. Él quería continuar, pero hemos pensado que lo mejor era no forzar por si acaso. Aún así, vamos a ver mañana cómo evoluciona, pero no sé si tiene buena pinta", expuso Enrique Martín.