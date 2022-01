Adrián Fuentes: "El trabajo día a día tiene su recompensa"

El Córdoba CF sigue ganando en 2022 y lo hace con la misma contundencia que lo venía haciendo en 2021, cuando arrancó la temporada. Dos partidos, el del Vélez y este contra el Xerez DFC, que ponen de manifiesto la capacidad goleadora de los blanquiverdes con ocho goles a favor y su solidez defensiva para no sufrir, con tan solo un gol en contra.

Uno de los baluartes de esta plantilla que está arrasando en la categoría está siendo Adrián Fuentes, que con el doblete sumado esta tarde suma ocho tantos en lo que va de temporada y consolida el "gran momento de confianza" por el que pasa. "Me siento como desde el primer minuto que llegué al club" apuntó tras el partido "gracias a un gran grupo que aporta en lo personal y en lo colectivo".

Sobre su posición en el campo, a veces partiendo desde la banda derecha, otras desde la mediapunta y "esporádicamente" como delantero centro, apuntó que no le influye en su forma de jugar: "Me siento cómodo en cualquiera de las posiciones, aunque sí es cierto que el míster me está dando más oportunidades desde la banda", apuntó el 19 cordobesista, que a este ritmo de goles -más de tres de media como local-, cree que es difícil que el Córdoba no aspire a quedar primero en la clasificación, aunque "no hay que relajarse, tenemos que estar concentrados para no cometer tropiezos y conseguir el objetivo lo antes posible".

Ya vivió una "situación parecida" al rendimiento que está demostrando en el conjunto blanquiverde, cuando visitó la elástica del Lorca, pero en este caso "es diferente porque estoy en una categoría superior. "Es un club grande y se nota cuando sales al campo o en la calle", añadió Fuentes. "El trabajo día a día tiene su recompensa", valoró, una vez ha superado ya las estadísticas del año pasado en el Murcia, "allí también trabajaba, pero no daba sus frutos", puntualizó el jugador cordobesista, que también aclaró la celebración en uno de sus goles que hacía un seis con la mano: "Era por el aniversario con mi novia".

También tuvo palabras el madrileño sobre el stage en Bahréin, del que comentó que fue una "experiencia muy bonita, que nos ha servido mucho para seguir compitiendo y no perder el ritmo durante el parón". Y así se reflejó en el resultado contra un equipo que sí acusó la falta de tiempo sin competir.