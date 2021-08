La campeona olímpica Fátima Gálvez ya está en casa: "Es un sueño hecho realidad"

Fátima Gálvez ya está en casa y las celebraciones por su brillante oro olímpico en la modalidad mixta de foso olímpico no han hecho esperar. La tiradora baenense aterrizó al mediodía de este lunes en España, después de un largo vuelo de regreso desde Tokio y recibió el primero de los muchos tributos que tienen por delante en la sede del Comité Olímpico Español.

Allí la arroparon amigos y familiares que se desplazaron a la capital de España en un autobús fletado por el Ayuntamiento de Baena, que también quiso estar presente, por medio de su alcaldesa, Cristina Piernagorda, en el tributo del COE a la campeona olímpica y su compañero, Alberto Fernández.

"El oro es un sueño hecho realidad", reconoció en palabras a Efe Fátima Gálvez, que reconoció que "no te cambia mucho la vida", pero sientes una sensación de "plenitud" y "de haber hecho bien las cosas". Gálvez quiso dedicar su brillante triunfo en los Juegos de Tokio a sus seres queridos y toda la gente que la ha apoyado. "A mi padre y a mi madre, a mis hermanos , a mi familia, a toda la gente que me ha apoyado y también aquellos que me han puesto la zancadilla en algún momento. Se la dedico a todos.", dijo la baenense.

Para Fátima, esta medalla es la recompensa a dos décadas de plena dedicación a su deporte: "Han sido muchos años de trabajo, sacrificio y hemos sufrido mucho para hacer este sueño realidad. Hay mucho trabajo para conseguir esto, todavía no me lo creo". "Dos semanas antes de ir a Tokio hablamos de ganar esta medalla mixta y que fuera compartida para dar a conocer mucho más este deporte", señaló la cordobesa en referencia a su gran competición con Alberto Fernández en el mixto.

En referencia al siguiente objetivo tras conseguir este logro para el tiro olímpico español, Fátima Gálvez expresó con rotundidad que ya están pensando "en hacer algo grande en la final de Copa del Mundo", que se celebrará este año en Bakú (Azerbaiyán), allá por el mes de octubre.

Antes de eso, a Fátima le espera un agosto más tranquilo, para disfrutar de unas merecidas vacaciones y "pasar tiempo con su familia y disfrutar este momento con ellos". Con el orgullo de verse con la medalla de oro colgada al cuello, la tiradora emprendió el camino hacia Baena, donde disfrutará de lo conseguido con sus seres queridos.