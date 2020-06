El Cajasur Córdoba BM anuncia cuatro bajas para la próxima temporada

El nuevo proyecto del Cajasur Córdoba BM sigue tomando forma. Tras confirmar ocho renovaciones, más la del entrenador, Jesús Escribano, y hasta tres fichajes, el club granate ha hecho oficial este lunes la lista de bajas, que incluye a cuatro jugadores: Ricardo Amérigo, Fede Mihail, José Manuel Ramos Padilla y Filipe Martins. Ninguno de ellos seguirá ligado a una entidad que les agradece "la entrega y lucha" por defender su escudo y les desea "lo mejor en el futuro".

Después de asegurar su presencia un año más en la segunda categoría nacional, el Cajasur quiere asentar su proyecto con la renovación de casi la mitad de su plantel. De momento renovará su portería con la salida de dos de sus arqueros, Amérigo y Mihail, a los que se suman el primera línea Padilla y el pivote Martins, estos dos últimas piezas clave en el engranaje granate.

Para reforzar el arco llegó ya el primero de los fichajes, el chileno Vicente González, mientras que para la primera línea la entidad granate ha confiado en el también andino Daniel Ayala. Para el juego en seis metros y dar un plus en el aspecto defensivo, el elegido ha sido Pablo Martín, ex del Ximénez de Asobal. Esos son los tres primeros refuerzos confirmados por una entidad que cuenta con once piezas ya.

Porque a esas incorporaciones, el club que seguirá dirigido desde el banquillo por Jesús Escribano, ha sumado hasta ocho renovaciones: Fernando Torres, Domingo Luis, Alberto Requena, Jota Abad, Juanlu Moyano, Carlos León, Nano Ortega y Esteban López. De momento, una base más que sólida para dar forma a otro proyecto que partirá con la permanencia como primera meta.