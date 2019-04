El Ángel Ximénez-Avia pierde a Xavi Tuà para lo que resta de temporada. El conjunto de Puente Genil ha informado de que el extremo catalán será intervenido de forma inmediata para extirparle dos nódulos que le han sido detectados, por lo que el jugador abandonará la disciplina del equipo pontanés para centrarse en recuperarse de manera adecuada.

El jugador pasará por el quirófano este martes y empezará entonces su recuperación, con el objetivo de estar de vuelta al inicio de la próxima temporada.

En una carta escrita por Tuà que el Ángel Ximénez ha difundido a través de sus redes sociales, el extremo catalán ha agradecido "al club la rapidez con la que ha gestionado toda la situación y la ayuda que me ha prestado en estos momentos, a mis compañeros y cuerpo técnico por haberme arropado ante esta difícil situación y, por supuesto, a la afición, de la que siempre me he sentido querido desde el primer que llegué a este club".

Tuà ha deseado que "la temporada acabe de la mejor manera posible para el equipo y que el año que viene vivamos una temporada ilusionante, donde sin duda, pienso estar al 100% para devolver al club todo lo que me ha dado".

El jugador ha expresado además que desde este momento su salud pasa a ser su absoluta prioridad, al tiempo que ha pedido tranquilidad y respeto de su intimidad, dejando en manos del Ángel Ximénez las comunicaciones pertinentes sobre su progreso.