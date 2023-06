Tiago Sousa es el tercer fichaje del Ángel Ximénez para la próxima temporada

El Ángel Ximénez sigue con su planificación de la plantilla de su decimoprimera temporada en la Liga Asobal y anunció este jueves el fichaje de Tiago Sousa, que firma para esta próxima campaña con opción a una segunda. Procede del Ademar León y es la tercera incorporación realizada por la entidad pontana tras las de Fradj Ben Tekaya y la de Theodoro Boskos.

Tras anunciar este pasado miércoles la renovación de Antonio Cabello, el Ángel Ximénez hizo oficial el fichaje de Tiago Sousa. El pivote portugués, de 22 años, 1,95 metros de altura y 95 kilos de peso, llega procedente del Ademar León, equipo con el que ha vivido su primera experiencia en la máxima categoría del balonmano español.

Anteriormente, la trayectoria del nuevo fichaje del Ángel Ximénez ha pasado por clubes como el FC Porto, ADA Maia ISMAI, Artística Avanca o el Aguas Santas, su último club antes de dar el salto a la liga española. Especialista en defensa, como informó el club pontano, Sousa es además internacional con la selección de su país desde categorías inferiores hasta la actualidad con la absoluta, un hecho que demuestra el gran progreso y proyección del jugador a lo largo de todo este tiempo.

Con el fichaje de Tiago Sousa, el Ángel Ximénez cierra la posición de pivote tras sellar también previamente las renovaciones de Márcio Silva y Erekle Arsenashvili, que seguirán un curso más a las órdenes de un Paco Bustos que cuenta ya con diez efectivos en su plantilla de cara a una temporada 2023-24, la decimoprimera del club pontano en la Liga Asobal.

Tiago Sousa, en declaraciones al club, se mostró "muy contento por la oportunidad de venir a Puente Genil". "Quiero dar las gracias al club por toda la confianza y la oportunidad que me dan de seguir jugando en Asobal, que para mí es una liga muy importante", apuntó el pivote luso. Además, añadió que "el Ángel Ximénez me parece un gran club que en un año he podido conocer un poquito y que a partir de ahora conoceré todavía más, así que estoy muy contento por ello".

"Espero que la próxima temporada se cumplan todos los objetivos del club y quedemos en la mejor posición posible", apuntó Sousa. "Yo personalmente voy a trabajar para ello, para mejorar mi trabajo y ayudar lo máximo posible al equipo y al club", reconoció el tercer fichaje del Ángel Ximénez de esta próxima temporada.

"También quiero dirigirme a la afición porque apoya mucho a todo el equipo y es algo muy importante para los jugadores, así que espero que nos siga ayudando para ganar el máximo número de partidos", reconoció un Tiago Sousa que comentó también que por su parte va "a dar lo máximo posible para ayudar al equipo en todo lo que pueda".