El Ángel Ximénez se reactiva y sella la renovación de Antonio Cabello

El Ángel Ximénez se reactivó de nuevo y anunció este miércoles la renovación de Antonio Cabello para la próxima temporada en la Liga Asobal. La entidad pontana, tras el acuerdo con el joven jugador cordobés, suma nueve piezas en el plantel que dirigirá un curso más Paco Bustos, al que llegaron los fichajes de Fradj Ben Tekaya y Theodoro Boskos.

A sus 19 años recién cumplidos, el joven extremo pontanés debutó el pasado curso en la Liga Asobal después de finalizar su etapa de formación en el club y pasar al sénior B de la entidad, militando en Segunda Nacional. Tras esta primera campaña en la que Antonio Cabello ha tomado contacto con la máxima categoría, el club y el propio jugador hicieron efectiva la cláusula para continuar defendiendo la camiseta del primer equipo de la casa.

Antonio Cabello se mostró "muy contento de seguir un año más en el club que me ha visto crecer y me gustaría agradecérselo a todas aquellas personas que han hecho posible esto". "Mi primer experiencia en Asobal me ha servido para darme cuenta de que es el principio de mucho, de que quiero seguir aquí y hacerme mi sitio, así que espero que en la próxima temporada se cumplan muchos de mis objetivos", comentó el extremo del Ángel Ximénez.

Por otro lado, Antonio Cabello, en declaraciones al club, también quiso agradecer "a la afición todo su apoyo durante este año y los animo a que la temporada que viene sigan viniendo y nos sigan animando, porque estoy seguro de que haremos un gran año".

Con la continuidad de Cabello, el Ángel Ximénez suma nueve jugadores en su plantilla. Paco Bustos cuenta con las incorporaciones de Fradj Ben Tekaya y de Theodoro Boskos. A ellos se unen también las renovaciones de José Cuenca, Álvaro de Hita, Luisfe Reina, Marcio da Silva y Arsenashvili. Por su parte, Jung cuenta con contrato, mientras que el próximo en renovar será Ribeiro.

Los que no seguirán en la entidad pontana para esta temporada y han sellado ya su salida son Xavi Tua, David Estepa, Javi García, Nordlander, Buzle, Javi Muñoz y Chen Pomeranz. Ante este panorama, el club pontanés debe seguir incorporando jugadores para completar la plantilla que compita en el decimoprimer curso en la Liga Asobal.