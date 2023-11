Remontada del Córdoba Futsal a El Ejido para meterse en los octavos de la Copa del Rey

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad firmó su pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras golear a El Ejido a domicilio. Los de Josan González, lejos de su mejor versión, tuvieron que darle la vuelta al encuentro ante un rival que compite en la Segunda División, pero que peleó de principio a fin poniendo en aprietos a los blanquiverdes. Pese a la igualdad, la efectividad en ataque de los cordobesistas marcó la diferencia y siguen vivos en la competición nacional.

Los de Josan González no querían pasar excesivos apuros ante un rival de inferior categoría. Sin embargo, el pase de ronda no iba a ser fácil. En un inicio tranquilo con tímido dominio cordobesista, los locales se fueron viniendo arriba con el paso de los minutos. Tanto fue el apretón de El Ejido, que logró inaugurar el marcador gracias a una acción de estrategia que convirtió Josete con maestría. Los blanquiverdes respondieron con una doble ocasión que repelió la madera, primero a Guilherme y luego a Kenji. Y es que el choque se abrió con el 1-0 y las ocasiones empezaron a llegar con más frecuencia.

De hecho, Víctor tuvo que salvar a los suyos deteniendo un uno contra uno que pudo ampliar la tragedia inicial visitante. Una ocasión tras la que el Córdoba Futsal apostó por pausar el juego conservando la posesión y buscando con tranquilidad la igualada. Los almerienses seguían llegando con peligro mientras que los blanquiverdes maduraban las jugadas sin ninguna fortuna. Suerte, justo lo que le faltó a Muhammad para batir a un Manolo muy atento bajo palos.

Mendive advirtió del peligro de los ejidenses con un disparo lejano que pasó rozando. Guilherme contestó al instante con un trallazo ante el que tuvo que intervenir el meta local. No estaba bien colocado atrás un Córdoba Patrimonio que sufría en defensa con mucha facilidad. Por eso, otra vez Víctor tuvo que actuar, esta vez ante un tiro de Peña. Pese a ello, los blanquiverdes parecían calmados ante la situación, pues el empate podía llegar en cualquier momento.

Y llegó. El encargado en hacerlo fue Zequi, que recibió en la izquierda y gracias a una inteligente jugada individual, se sacó un disparo que llegó a tocar Manolo, pero sin evitar que el esférico acabara en el fondo de la portería local a tan solo tres minutos para la conclusión de la primera parte. Con el 1-1, El Ejido no se achantó y el encuentro se convirtió en un duelo constante de ataques. Sobre todo por parte de un Lucas Perin que quiso demostrar su superioridad individual con varias jugadas que marcaron la diferencia, pero insuficientes para romper el empate antes del descanso.

Con mucha emoción e intentos en ambas porterías por parte de los dos conjuntos arrancó el segundo acto. El guion del encuentro no varió, pero esta vez el Córdoba Patrimonio mostró su lado ofensivo más feroz. Perin y Guilherme pusieron a prueba a Jesús, que cogió el relevo en la portería. Tenían a los ejidenses encerrados en su pista y pasándolo mal. Pese a ello, los de José Escrich se reivindicaron y tuvieron el 2-1.

Con las espadas por todo lo alto, de nuevo el Córdoba Futsal desequilibró la balanza con un gol. El contragolpe de Guilherme acabó en disparo del brasileño que detuvo el meta local, pero el rechace lo empujó con facilidad Zequi para convertir la remontada. Los blanquiverdes lograron ponerse por delante por primera vez y esa condición les dio la soltura que necesitaban. Un minuto después, Pulinho remató con un tiro colocado desde la frontal un saque de esquina para hacer el 1-3.

Nada estaba decidido

No tardaron los visitantes en dejar encaminado este derbi andaluz. Otra vez a balón parado. En esta ocasión, Josema reventó con dureza el esférico en un tiro de falta y el rechace de la parada de Jesús lo cazó Kenji en velocidad para poner la diferencia de tres goles arriba. El Ejido, si caía derrotado, lo iba a hacer con mucha dignidad y por eso no se achantó. Estuvo muy cerca de recortar distancias en varias ocasiones. Tanto va el cántaro a la fuente... que el 2-4 no tardó en ser una realidad tras la gran definición de Beto.

Los de Josan González hacían daño al contragolpe mientras que esta vez eran los locales quienes tenían la posesión y apretaban en busca del empate. Cada vez estaban más cerca. En el 36', una pared entre Juanan y Beto acabó en un nuevo golazo del ala brasileño. A solo un gol de ventaja, los de Escrich apretaban arriba con todo. Eso sí, tomaron el riesgo de dejar la defensa pendiendo de un hilo y eso les pasó factura, ya que, tan solo dos minutos después, Lucas Perin se marchó totalmente solo, regateó a Jesús y marcó a placer.

Un minuto después, con portero-jugador El Ejido, el robo en campo propio cayó en los pies de Zequi, quien avanzó con templanza para convertir a portería vacía el 3-6, que sería definitivo. Y es que los locales, aunque cayeron con la cabeza alta, poco pudieron hacer ante un Córdoba Futsal demoledor en ataque y superior individualmente.