El Pozoblanco salva un punto de oro ante el Xerez DFC

El Pozoblanco sacó un empate muy valioso ante el Xerez DFC. Pese a que no consiguió el triunfo en su primer partido del 2024, el cuadro vallesano dio una muestra de carácter en un partido muy atractivo que pudo decantarse a favor de cualquiera. Tras una primera mitad que terminó con la ventaja de dos goles para los xerecistas, los de Antonio Jesús Cobos dieron un paso adelante e igualaron la contienda para firmar las tablas y mantener al equipo en la tercera posición del Grupo X de la Tercera Federación con 30 puntos en 17 jornadas.

Después del triunfo que cosechó el Pozoblanco en Bollullos la pasada jornada (0-2), el conjunto de Los Pedroches buscaba seguir la senda triunfal con una nueva victoria que lo acercara al liderato. De ahí que la visita de un rival directo por el play off de ascenso como es el Xerez DFC convirtiera al choque en un duelo de mucha importancia para las aspiraciones de ambos equipos. Eso sí, el primero en dar un paso adelante fue el conjunto visitante.

A los seis minutos, Carri, desde los once metros después del penalti cometido por Richard, convirtió el 0-1 dejando sorprendido a un Pozoblanco que no está acostumbrado a ir por debajo en el marcador como local. El subidón anímico para el conjunto de David Sánchez fue tan grande que Ilias no tardó en hacer el segundo de los suyos. El extremo, que en la acción anterior se topó con el larguero, en el 19' aprovechó el rechace de Javi Dela para marcar a placer y hacer saltar la sorpresa en el Municipal.

Rafa Manosalva tuvo que sacar un balón bajo palos para evitar la debacle en la primera mitad. Y eso que Abraham Gómez y luego Vela estuvieron cerca de recortar distancias para los locales. Fue en el segundo acto cuando los de Antonio Jesús Cobos dieron un paso adelante con el que salvaron los muebles. Y de qué manera. Apenas habían pasado cinco minutos tras el paso por vestuarios cuando Molina aprovechó un balón en el área para colocarlo en la escuadra.

Los vallesanos sabían que el empate estaba al caer pese a que el Xerez DFC no había bajado los brazos y Cobos movió el banquillo en busca de un revulsivo, pero fue el de siempre quien hizo saltar de alegría a todo el Municipal: Abraham Gómez, en el 71', mandó al fondo de la portería visitante un balón muerto en el corazón del área para poner el ansiado 2-2.

El tramo final de partido tuvo mucha emoción. El empate le valía a ambos equipos y, sin embargo, los dos se fueron a por el triunfo. Quien mejor la tuvo para llevarse los tres puntos fue el Pozoblanco, que estuvo muy cerca de firmar una remontada histórica. En el tiempo de descuento, Abraham cabeceó en boca de gol, pero el meta Matías Ramos sacó una espectacular mano que mandó el balón al larguero y fuera posteriormente. Una parada que sentenció el definitivo 2-2 y que alarga la racha de los vallesanos a ocho partidos seguidos sin perder.