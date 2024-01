El Córdoba B se atasca ante un sólido Sevilla C

El Córdoba B comenzó el 2024 con un resultado amargo. Los blanquiverdes no pasaron del empate en la Ciudad Deportiva cordobesista ante un Sevilla C que jugó la mayor parte del choque con un futbolista menos sobre el verde. Y eso que los de Diego Caro dominaron el esférico, pero no fueron capaces de perforar la férrea zaga visitante, que saca un valioso reparto de puntos que no deja contento al filial cordobés, pues cierra la jornada 17 del Grupo X de la Tercera Federación con 26 puntos, a dos del play off de ascenso.

Había bastante en juego entre un aspirante al ascenso y otro conjunto que busca la permanencia y eso se vio desde el inicio porque no salió para nada achantado el conjunto hispalense. Desde el minuto uno, los sevillistas arrancaron también con ese ímpetu que tanto caracteriza al filial blanquiverde. De ahí que el choque estuviera muy igualado en todos los aspectos del juego. Tanto que las ocasiones peligrosas tardaron en llegar.

La primera la protagonizó el cuadro visitante por medio de Raúl Gómez, quien obligó a Iván Morales a estirarse bajo palos. Al minuto respondieron los blanquiverdes con un tiro desde la frontal de Álex Fernández que detuvo el meta visitante sin complicaciones. Luego la volea de Mario Naranjo se marchó alta. Y es que, pese a que los de Diego Caro dominaban la posesión, era el Sevilla C quien estaba llegando con más peligro a la portería rival.

Incluso el meta blanquiverde, en una confusión, entregó el esférico a Raúl Gómez, quien a bocajarro se topó con un Iván Morales que tapó bien para enmendar su error. Entre tanta igualdad, a la media hora de partido todo cambió radicalmente. Chuli Vázquez agredió a Álex Fernández cuando el esférico estaba en campo sevillista y vio la roja directa. Una acción imprudente que dejó a los suyos con uno menos. Con la reanudación del juego, Isma Salguero llegó a marcar en fuera de juego, claro ejemplo de que la superioridad numérica puso la motivación de los cordobesistas por las nubes.

El choque se había calentado y las tarjetas no paraban de salir. El juego se estaba frenando y a balón parado, Óscar Jiménez casi se marca en propia. Pese a ello, el Córdoba B se marchó al descanso lanzado con todo al ataque. Tocaba inaugurar el electrónico en una segunda mitad que arrancó con un cabezazo de Isma Salguero que acarició el larguero. Los blanquiverdes, a por todas, tenían por delante la difícil papeleta de romper la zaga hispalense.

Replegado atrás, el Sevilla C aguantaba con todo en su área e intentaba salir al contragolpe. El dominio era absolutamente local, pero las ocasiones no llegaban. Tras múltiples intentos sin suerte, Marc Esteban filtró un gran centro hacia la cabeza de Óscar, cuyo remate pasó rozando el palo. Fue la más clara de una segunda mitad que iba llegando a su final sin pena ni gloria mientras que los movimientos en el banquillo de Diego Caro buscaban ese gol que les diese el triunfo.

Los blanquiverdes tocaban y tocaban en la frontal del área visitante sin ser capaces de quebrar la férrea zaga sevillista. Álvaro Vázquez de cabeza y luego Santi Prado con un trallazo desde la frontal que desvío Rafa Romera bajo palos anticipaban un tramo final del choque emocionante. Con un añadido de cinco minutos por delante, a la desesperada, el Córdoba B se lanzó a por la heroica. Bermejo a pase de Óscar la tuvo en sus botas. Sin embargo, el disparo lo rechazó una zaga visitante que acabó ganándole la partido a un filial cordobés que, al menos, mantiene su buena dinámica de cinco jornadas consecutivas sin perder.