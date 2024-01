Toril vuelve a sonreír en el Córdoba CF: regreso a la titularidad, gol y victoria

Toril vuelve a sonreír. El delantero del Córdoba CF se reencontró con el gol seis partidos después. No veía puerta desde que su cabeza le dio el triunfo en el último minuto a los blanquiverdes en la jornada 10 del Grupo 2 de la Primera Federación ante el Recreativo de Huelva. Un tanto que hizo saltar de alegría a El Arcángel. Esta vez ante el Intercity, en un encuentro de vital importancia para los de Iván Ania con el play off de ascenso en juego, la historia se repitió con un Toril que regresó a la titularidad por la puerta grande.

Alberto Toril no pasaba por su mejor momento como blanquiverde. No era titular desde el 12 de noviembre, fecha en la que se disputó el Córdoba CF - Ceuta en El Arcángel correspondiente a la decimosegunda jornada de la competición liguera. Aquel choque concluyó con un 3-3 definitivo y tuvo de inicio a Toril en la punta de ataque, algo que no fue una novedad por entonces, ya que en la anterior jornada, el delantero balear también partió como titular en la Rosaleda ante el Málaga (1-1).

Desde el encuentro disputado frente al conjunto ceutí, Alberto Toril no partía de inicio. Ocho jornadas más tarde y tras una importante lesión muscular que sufrió en el encuentro aplazado que los blanquiverdes disputaron el 22 de noviembre ante el Atlético Sanluqueño (terminó con victoria visitante por 1-2), el mallorquín volvió a salir desde el primer minuto y no defraudó. La efectividad llevó su nombre: solo tardó 18 minutos en ver portería.

Cuando el Córdoba más apretaba en la primera mitad, Albarrán puso el centro raso desde la derecha y Toril lo convirtió a placer tras haberle ganado la posición a la zaga visitante. Un gol que iluminó la senda de la victoria a los de Iván Ania y que, sumado al repertorio de buenos movimientos y acciones en ataque, completó un gran partido a su favor hasta que el balear fue finalmente sustituido en el 76' por su competencia directa como referencia ofensiva del equipo, Antonio Casas.

Fue una vuelta a la titularidad de lo más satisfactoria. De hecho, Toril regresó de esa lesión de segundo grado del ligamento colateral interno que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego un mes con poco más de 24 minutos en el choque ante el Real Madrid Castilla la pasada jornada cuando entró en el 66' por Casas. Una vez recuperado, en su primera titularidad, fue clave para abrir el marcador y darle a los suyos un triunfo que es de vital importancia, ya que mantiene al CCF en puestos de play off de ascenso con 36 puntos.

Tras el duelo ante el Intercity, Toril ya ha disputado un total de 443 minutos como blanquiverde esta temporada. No es excesivo, pues de los 19 encuentros que ha jugado el Córdoba CF en competición liguera hasta la fecha, el delantero balear ha disputado 15 y tan solo ha sido titular en cuatro de ellos. De hecho, la primera titularidad no le llegó hasta la séptima jornada, correspondiente al duelo entre el Algeciras y el CCF que acabó con derrota cordobesista (1-0).

Pese a no ser de los fijos en el once del Iván Ania, Toril volvió a demostrar su valía en el que fue el último partido de la primera vuelta liguera. Su gol le dio los tres puntos a un Córdoba CF que se mantiene en la lucha por el ascenso de categoría. Y por supuesto, en el plano personal, el mallorquín ya suma tres goles en 15 partidos.