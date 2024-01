Iván Ania, tras la victoria del Córdoba CF: "Nos vuelve a dar confianza y a generar una autoestima alta"

El Córdoba CF no defraudó a su afición y salió victorioso en El Arcángel ante el Intercity (1-0). Un duelo entre aspirantes a pelear por un puesto en el play off de ascenso que tuvo "mucha tensión", tal y como señaló Iván Ania en la rueda de prensa posterior al choque, quien hizo hincapié en que "hubo momentos en los que el partido estuvo muy abierto y ellos ahí son muy peligrosos", en referencia al rival.

"Necesitábamos tener el control del partido y del balón. Hubo un momento clave que es la parada de Carlos (Marín) con el 0-0 y que nos permite seguir creciendo en el partido. Luego generamos muchísimas ocasiones para hacer el segundo gol que nos hubiese dado tranquilidad, pero no fuimos capaces y con el marcador tan justo es normal que acabes sufriendo en tu área", explicó el entrenador del Córdoba CF haciendo una valoración general del choque.

Ania incidió esa "pena" de que los suyos "no hicieran el segundo gol". Culpa de ello la tuvo el portero rival, Gaizka, que "estuvo muy acertado", como destacó el asturiano. Y eso que los suyos estuvieron "bien en el balón parado ofensivo", también "por dentro y no solo con centros laterales como ante el Castilla": "Lo importante es generarlas y eso de los goles es cuestión de rachas, aunque no tengamos esa efectividad de otros tramos. Tranquilidad, seguir generando y los goles seguro que van a llegar", continuó el asturiano.

Antes del arranque del choque, el propio Ania sorprendió poniendo a Kuki Zalazar y a Alberto Toril como titulares. El motivo según el asturiano fue porque quería "refrescar al equipo" y "que no siempre jueguen los mismos". Sobre el delantero, que hizo el gol de la victoria, destacó que "está muy bien" y que hizo 2un gran partido más allá del gol". "La competencia entre Toril y casas es beneficiosa y depende de lo que necesitemos juega uno u otro", añadió el entrenador blanquiverde.

El técnico blanquiverde destacó la "importancia de recuperar la victoria" tras dos partidos seguidos sin ganar, sobre todo después de la expulsión de Albarrán en el 86' que "lo enrareció todo". Una acción que confesó que no vio, pues la pasó el jugar por delante: "Creo que le saca del campo y decide pitar falta y expulsarlo", continuó el asturiano, que confesó que tampoco sabe si fue fuera de juego o no el tanto anulado al Intercity.

El lateral derecho no estará disponible para el próximo compromiso liguero tras haber visto la roja directa. Aunque los blanquiverdes recuperarán a Calderón tras cumplir su sanción de dos partidos, la baja de Albarrán volverá a pasarle factura al equipo: "En defensa estamos teniendo problemas para conformarla. Parece que nos crecen los enanos, pero estamos solventándolo de la mejor manera e Iván (Rodríguez) ha hecho un buen partido. Hoy ha jugado Adrián Vázquez y ha estado muy bien, en ese sentido estoy tranquilo", explicó Ania.

"Hubo un momento de la temporada en el que teníamos a todos disponibles menos a Adri (Castellano), coincidió con el mejor momento de resultados y me costaba mucho hacer la alineación porque todos estaban bien. Sin embargo, se nos fue cayendo gente. Esperamos poder recuperar a Álex Sala porque hoy lo hubiésemos necesitado porque faltaba frescura en medio del campo. Hemos perdido a Gudelj y hay que hacer lo posible para que las bajas se noten poco", subrayó el técnico cordobesista sobre la actual situación de la plantilla.

En lo que más hizo hincapié el técnico blanquiverde fue en la posición que ocupa el CCF en el Grupo 2 de la Primera Federación al término de la primera vuelta liguera. Terceros con 36 puntos (falta el Málaga por jugar esta jornada), Ania incidió en que "la posición es buena" e hizo un "balance positivo" de las primeras 19 jornadas: "Después de un arranque sin buenos resultados pese a que el juego estaba siendo satisfactorio, tuvimos la racha de diez partidos sin perder. Luego un pequeño bajón en los dos últimos partidos, pero la victoria de hoy no vuelve a dar confianza y a generar una autoestima alta".

El próximo encuentro liguero, ya de la segunda vuelta, será el domingo 21 de enero en el Nuevo Colombino (18:00) ante el Recreativo de Huelva. Sobre el derbi andaluz, el entrenador del Córdoba CF advirtió de que el rival "llega en muy momento de forma" y que es "el mejor equipo de los dos últimos meses junto al Ibiza" por estadísticas. "Nuestro objetivo es mirar para arriba y ser ambicioso, porque si miras para atrás te pones nervioso", concluyó Ania.