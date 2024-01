El Córdoba CF doblega al Intercity en una muestra de carácter (1-0)

Victoria de las que valen más que tres puntos. El Córdoba CF doblegó al Intercity en El Arcángel para dejar atrás su racha de dos jornadas sin ganar y volver a coger impulso al mismo tiempo que reafirma su posición en la zona de privilegio. Un gol de Toril deparó el triunfo de los blanquiverdes en un partido extraño, lejos de ser brillante y que terminó con los de Ania atrincherados defendiendo su renta, después de no haber sido capaces de sentenciar mucho antes.

Y es que las claras ocasiones falladas y la postrera expulsión de Albarrán hicieron que el sufrimiento en El Arcángel no terminase hasta el agónico pitido final de Sánchez Sánchez, que prolongó cinco minutos que se hicieron eternos. Y eso que los de Iván Ania mostraron calma y saber estar, además de una buena dosis de carácter, para agarrarse a la ventaja conseguida y no dejar escapar los tres puntos. Esa es la lectura más positiva que deja un choque que también pone de manifiesto que, en cuanto a juego, el Córdoba no atraviesa su momento más clarividente.

Le está costando algo más al Córdoba en las últimas semanas y eso se notó de inicio, con los de Ania tardando en hacerse con el control del partido ante un Intercity que compareció en El Arcángel con las ideas claras, mostrando una actitud ofensiva y atacando con verticalidad la espalda de los lateral locales. Fruto de ese atrevimiento, Carlos Marín se erigió en el primer protagonista del partido, al salvar el gol con una gran parada a remate de Solvevila, que cazó en el área un buen centro de Pol Roigé después de una desaplicación defensiva de Albarrán y Lapeña. A esa discreta entrada de los cordobesistas en el choque pudo contribuir el llamativo once inicial de Iván Ania, con Kuki Zalazar y Toril dibujando un ataque totalmente nuevo.

Sin embargo, lejos de amilanarse, el Córdoba se dio su tiempo y fue creciendo en sensaciones con el paso de los minutos. Los blanquiverdes aprovecharon la movilidad de Kuki Zalazar, que caía constantemente hasta la medular, para generar una superioridad que pronto les permitió encontrar vías claras de ataque. El mediapunta fue, precisamente, el primero en probar fortuna, con un zurdazo que se marchó alto por poco.

Para entonces, el Córdoba ya había comprobado que podía hacer daño al Intercity buscando la superioridad por bandas, con los extremos ocupando posiciones interiores y los laterales, sobre todo Albarrán, apurando la línea de fondo pegados a la cal. Fruto de un buen centro del carrilero catalán llegó el tanto de Toril, que cazó en el área el envío como lo hacen los buenos delanteros, al toque y adelantándose al central.

Ese gol sentó de maravilla a un Córdoba que por fin se asentó en el partido y pasó a ser claro dominador del ritmo del encuentro. Los blanquiverdes empezaron a ganar todos los duelos individuales en el centro del campo y eso les permitió atosigar al Intercity. Los de Ania, de hecho, supieron sacar provecho incluso a los intentos de atacar de su rival. Así fue como de una ofensiva visitante salió un balón en largo de Iván Rodríguez a Adilson Mendes, que quebró a su par y puso un pase perfecto a Toril que Rafa Gálvez despejó a córner cuando el ariete ya se preparaba para celebrar su doblete.

Esa clarísima ocasión no hizo más que acentuar el dominio de los blanquiverdes, más intensos y atrevidos que un rival diluido rápidamente después de un buen inicio. Más de media docena de saques de esquina llegaron a tener los de Ania en el primer acto, hasta el punto de atosigar a su rival, que se defendió como pudo. El Córdoba desperdició en ese tramo de partido ocasiones claras para haber sentenciado. Antes de la media hora, Albarrán desaprovechó un claro contragolpe con un disparo alto. Poco después, el lateral acabó una buena jugada colectiva con un disparo alto. Las dificultades del Intercity para frenar las rápidas transiciones del CCF no cesaron hasta el descanso y Toril pudo, al borde del asueto, hacer su doblete con un potente disparo que no cogió portería, tras otra contra bien trenzada por Adilson Mendes.

Ese vigor con el que el Córdoba cerró el primer acto dejó paso a una segunda parte de mucha menos continuidad en el juego de los locales. El ambiente frío del partido, con el Intercity amagando sin llegar a golpear, sembró una sensación de inseguridad que impregnó todo el segundo tiempo. Con todo, y pese a no ser capaz de tener constancia en el juego, el Córdoba sí que tuvo las mejores ocasiones. A la hora de juego Gaizca Campos salvó el 2-0 en un mano a mano con Kuki Zalazar, tras una brillante acción al primer toque construida entre Isma Ruiz, Toril y Diarra. Solo unos minutos después, el meta de los alicantinos frenó un cabezazo a bocajarro de Lapeña.

Esa falta de tino para abrochar el duelo traía irremediablemente dificultades en el tramo final y eso se puso de manifiesto cuando Sánchez Sánchez anuló un gol de Aarón Piñán por un fuera de juego muy ajustado de Soldevila, que le había ganado bien la espalda a Albarrán. No subió al marcador, pero esa acción sembró dudas en el Córdoba.

Iván Ania no tardó en reaccionar y dio entrada a Recio, cuyo papel fue fundamental para poner calma y criterio. Prácticamente cada intervención del malagueño fue para recuperar un balón en la medular y dar aire a su equipo con un par de toques. Pero faltaba aún una vuelta de tuerca más, que llegó con la expulsión de Albarrán por un golpe a Cristo que, al menos en directo, no pareció merecer tanto castigo.

Quedaban apenas cuatro minutos y el descuento y el Córdoba se aferró ya a su mínima renta para defenderse en campo propio con uñas y dientes. Ania reajustó a su equipo con la entrada del chaval Adri Vázquez y su equipo supo defenderse bien, con calma a pesar de alguna precipitación a la hora de sacarse el balón de encima. El Intercity apretó, lo intentó cargando el área con centros laterales que sembraron el miedo en la grada pero que no hicieron temblar a la zaga blanquiverde, que supo serenarse para asegurar una victoria poco brillante, con un fútbol muy lejos del ideal que persigue Iván Ania, pero valiosa como pocas por el momento en el que llega.