Diez jornadas para un ascenso (VI): El Córdoba CF aclara su panorama y quiere dilatar la fiesta del Castellón

A falta de cuatro semanas para que la temporada alcance su punto culmen en Primera Federación, el Córdoba CF despejó su panorama de manera notable al derrotar al Málaga, abriendo brecha con sus perseguidores y manteniendo distancias con un Castellón al que desde el conjunto cordobesista quieren, como mínimo, hacer sufrir un poco más antes de poder celebrar el ascenso directo.

Con 12 puntos todavía en juego, la situación del CCF es idílica en la tabla. Los blanquiverdes alejaron al Málaga a ocho puntos, además de hacerse con el goal average particular ante los malaguistas, gracias al triunfo en El Arcángel. Una distancia que se antoja ya más que suficiente para, cuanto menos, tener un colchón importante por si los malos resultados aparecen en este final de temporada.

Además, el Ibiza volvió a poner de su parte para despejar el panorama del Córdoba CF. Los celestes cayeron con estrépito en Antequera, en el que a la postre terminó siendo el último partido de Guillermo Fernández Romo en su banquillo, y quedan a siete puntos del conjunto blanquiverde, que debe visitar en la penúltima jornada la isla ibicenca para jugar en Can Misses.

En esta situación, el Córdoba tiene en su mano certificar la segunda posición en apenas un par de semanas y sin tener que reparar en los resultados de sus más inmediato perseguidores. Los hombres de Iván Ania amarrarán ese objetivo si consiguen ganar en su visita al Recreativo Granada y hacen lo propio una semana después ante el Atlético Sanluqueño en El Arcángel.

Con todo, desde el club blanquiverde se apuesta por seguir en la dinámica de afrontar cada partido sin mirar más allá y repasar al final de cada cita el rédito conseguido. Esta semana, el botín no es para nada desdeñable. El Córdoba, que había asegurado de manera virtual el play off la pasada semana, dio carta de oficialidad a ese objetivo ganando al Málaga. Además, también se aseguró que, en el peor de los casos, acabará la liga en la cuarta posición, lo que ya le exime de enfrentarse al segundo clasificado del Grupo 1 en ese hipotético play off.

Con esa filosofía de ir partido a partido, en la jornada venidera el CCF tiene la ocasión perfecta para dar otro pasito en esa escalera en la que va sellando pequeños objetivos camino del ascenso. Si consigue derrotar al Recreativo Granada, el equipo de Iván Ania podría dejar ya fuera de distancia al Málaga -que recibe a un Mérida jugándose la permanencia- e incluso al Ibiza -que se las verá en Can Misses con el siempre peligroso Real Madrid Castilla-. Un empate o derrota de los malaguistas y un revés del Ibiza bastaría para que las distancias fuesen ya definitivas y la segunda plaza, que está bien encaminada, quedase asegurada con tres semanas de antelación.

El Real Murcia, duro escollo para el Castellón

En ese camino en busca de la mejor posición posible para afrontar las eliminatorias por el ascenso, el Córdoba CF quiere además llevar al Castellón al extremo y exigir a los de Dick Schreuder que ganen cada uno de sus partidos para no volver a sentir el aliento en la nuca del conjunto blanquiverde. Iván Ania lo verbalizó en sala de prensa y en el vestuario nadie arroja la toalla. La primera plaza, a ocho puntos de diferencia, está muy complicada. Ahora bien, el reto es dilatar al menos dos semanas el alirón de los castellonenses.

El motivo principal de los cordobesistas para seguir creyendo a pesar de lo que dicen las sensaciones y el excelente rendimiento del Castellón es que el calendario para el equipo de Dick Schreuder dicta ahora dos encuentros bastante exigentes. Después de ganar este fin de semana con complicaciones al Melilla, el Castellón visitará el sábado al Real Murcia, un equipo en clara dinámica ascendente y con el objetivo de colarse en la quinta posición al alcance de la mano.

Un primer tropiezo de los castellonenses, siempre que el Córdoba CF logre vencer al Recreativo Granada, abriría una pequeña ventana a la esperanza, que se podría alimentar incluso más en la jornada 36 con el duelo en Castalia entre los orelluts y el Ibiza.

Bien es cierto, claro está, que la lectura desde Castellón es la contraria, y por otro lado totalmente lógica. Si ganan esos dos partidos, los albinegros serán equipo de Segunda División de forma matemática y, además, con el mayor grado posible de merecimiento posible. Los castellonenses están consiguiendo números de récord, pero el Córdoba quiere forzarlos hasta el último momento en busca de sembrar una duda que pueda propiciar la sorpresa.