Mario Sánchez, otro más para la enfermería del Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena no está teniendo suerte con las lesiones en este arranque de competición del subgrupo B del Grupo X de Tercera División. A Michael Conejero, que aún no debutó por unas molestias, y a Víctor Morillo, que se lesionó en la primera jornada ante el Sevilla C, se suma ahora Mario Sánchez, que sufre, según el parte médico emitido por el club celeste, "una elongación de su aductor mayor derecho con rotura muscular en su interior de tres milímetros".

El lateral gaditano, que ya no disputó ningún minuto en Lepe ante el San Roque por estas molestias, tiene muy complicada su participación de cara al encuentro del domingo frente al Córdoba B (Ciudad de Lucena, 17:00). No obstante, desde la entidad aracelitana van a esperar a ver cómo evoluciona durante los próximos días por si pudiese entrar en la convocatoria para el derbi ante el filial blanquiverde.

Otro problema extra para el Ciudad de Lucena es que Chucky Pierce, que salió en la recta final del partido del pasado domingo, también arrastra molestias en la rodilla y el club está a la espera de los resultados de las pruebas realizadas este miércoles. Ante este panorama, y con Maero sancionado -el domingo cumplirá su segundo partido de los cuatro de castigo tras ser expulsado ante el Sevilla C-, Dimas Carrasco tendría a tan sólo 14 jugadores en perfectas condiciones para el partido ante el Córdoba B. De esta forma, sólo tendría tres recambios -y uno es el portero suplente- si no se tira del juvenil de Liga Nacional, que juega el sábado ante el Salerm Puente Genil, para completar la convocatoria.