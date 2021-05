El Deportivo Córdoba rompe su racha de imbatibilidad ante el Alcantarilla (4-1)

El Deportivo Córdoba puso fin este domingo a su racha imbatibilidad de once partidos -en las que sumó diez victorias- tras caer derrotado en la pista del Alcantarilla, habitual 'bestia negra' de las cajistas, rival al que nunca ha podido vencer en las nueves veces que ambos equipos se han visto las caras en las últimas temporadas.

Las murcianas comenzaron mandando sobre el parqué del Jara Carrillo. En tan sólo cuatro minutos consiguieron abrir el marcador, con un potente disparo escorado de María Ángeles que entró en la portería cordobesa tras tocar en Ceci. A renglón seguido, fue Miriam quien dispuso de una buena oportunidad para establecer el 2-0, pero su volea se marchó desviada.

Tras unos instantes de agobio, el Deportivo Córdoba dio un paso al frente, presionó arriba y en un robo entre Inma Sojo y Rocío, el balón cayó en los pies de la espejeña, que con una sutil picadita niveló la contienda. Este gol espoleó a las jugadoras de Juanma Cubero, que asediaron la meta murciana, pero un larguero a disparo de Rocío tras córner, y dos grandes intervenciones de Claudia en sendos chuts de Inma y Neiva impidieron que el electrónico se volviera a mover en esta primera mitad.

La segunda parte continuó con dominio califal, y fue Celi quien gozó de la primera ocasión tras un balón largo de Ceci bien tocado por Lau. El equipo cordobés controlaba el tempo del partido pero, tras una buena presión, el Alcantarilla recuperó el esférico y Blanca soltó un trallazo ante el que nada pudo hacer Ceci. Inmediatamente después pudo Iraia anotar el tercero, pero la meta cajista se mostró providencial anticipándose a la jugadora local.

No obstante, no tardó Iraia en ver puerta, tras una rápida combinación de las jugadoras de Eddy Bosio en la que la pelota, tras tocar en África, acabó en los pies de la 27 local, que sólo tuvo que empujarla. Reaccionó el cuadro deportivista y tuvo en las botas de África la oportunidad de reducir diferencias, primero tras un balón largo de Rocío que no pudo cazar la joven jugadora cordobesa, y seguidamente tras un nuevo pase de Rocío que dejó a África en un mano a mano ante Claudia, que la meta supo resolver.

Y del posible 3-2 al 4-1, a la postre definitivo, cuando un córner raso sacado por el Alcantarilla fue al segundo palo, donde Teresa controló, recortó hacia dentro y fusiló el cuarto gol. Aún, con todo prácticamente sentenciado, el Deportivo Córdoba lo intentó todo, como en un balón filtrado por Rocío que casi convierte en gol Celi con un brillante taconazo. Ya en la recta final Juanma Cubero puso a su equipo a jugar de cinco, con Inma Sojo ejerciendo de portera-jugadora, pero ni aun así pudo superar a una bien plantada defensa murciana.

Pese a la derrota, el Deportivo Córdoba se mantiene líder del subgrupo 3C, con un coeficiente de 2,500 (55 puntos en 22 partidos), por delante del 2,478 del Atlético Torcal -que sufrió una contundente derrota por 5-0 ante La Algaida- y del propio Futsal Alcantarilla, tercero con 2,391; precisamente, La Algaida es quien ya cierra matemáticamente la zona de play off, tras aprovechar la derrota de la UD La Cruz en El Ejido (3-2). La jornada se completó con el empate que firmaron Torreblanca B y Guadalcacín (2-2).