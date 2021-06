El Córdoba Futsal renueva al cotizado Zequi

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue planificando su plantilla de la próxima temporada en Primera División. Tras sellar las renovaciones de Shimizu y Ricardo, la entidad blanquiverde ha anunciado este viernes la continuidad de Ezequiel Montero Zequi. El ala gaditano, pese a tener ofertas de equipos importantes de la máxima categoría, ha decidido seguir una temporada más a las órdenes de Josan González. De este modo, arrancará en la 21-22 su tercera campaña en las filas del club cordobesista.

Zequi, que llegó al Córdoba Futsal en la 19-20 desde el Santiago Futsal, completó una gran temporada, en la que participó en 34 encuentros ligueros, en los que anotó 16 goles. El gaditano se convirtió en una pieza básica en los planes de Josan González, por lo que el club blanquiverde ha hecho una gran apuesta para seguir de la mano del de Algar un curso más.

El ala blanquiverde, tras sellar su renovación, no ocultaba su satisfacción por "continuar una campaña más vinculado al Córdoba Patrimonio de la Humanidad". No obstante, no ocultó que la negociación "no ha sido fácil, pero he apostado por el nuevo proyecto de Josan", ya que "me motiva mucho y, sin duda, es la mejor decisión para seguir evolucionando como futbolista y persona". "Espero poder devolver esa confianza a base de trabajo y buenas actuaciones. El fútbol sala crece en Córdoba a pasos agigantados y ojalá podamos luchar pronto por cotas mayores", añadió Zequi.

Por su parte, Josan González valoró positivamente la renovación de un jugador que tuvo "un crecimiento a la par del equipo. Cuando mejor ha rendido el equipo han sido los momentos de máximo rendimiento de Zequi". Además, añadió que ha sido "una pieza muy importante, no solo en la faceta goleadora, sino también a nivel grupal y defensivo. Es uno de los jugadores que más balones recupera y el segundo que más faltas recibe", por lo que es "un jugador muy importante en la estructura de nuestro equipo".

También apuntó el preparador pontano que Zequi quiere "seguir creciendo y, pese a las ofertas que ha recibido de equipos importantes, ha decidido quedarse aquí con nosotros". De hecho, como comentó el técnico cordobesista, el gaditano valora "ese crecimiento personal y del equipo" y apuesta "por ser un mejor jugador para ayudar al club a crecer y asentarse en la categoría".

Con la renovación de Zequi, el Córdoba Futsal cuenta ya con siete piezas en su plantilla para la próxima temporada en Primera División. Junto al ala gaditano ya han renovado su vínculo Ricardo y Shimizu, aunque el club trabaja en cerrar la continuidad de más piezas del equipo de este curso. De este modo, Jesús Rodríguez y Cristian Ramos deben ser los siguientes, a la espera de saber qué sucede con Pablo del Moral y Prieto.

A los renovados se une el fichaje de Álex Viana, mientras que Saura, Perin y Jesulito tenían un año más de contrato. Por otro lado, cinco son las bajas que ha anunciado ya el club. Tras la salida de Manu Leal, Koseky y Cordero, la entidad cordobesista confirmó este pasado jueves que Boyos y Caio César no seguirán vinculados al próximo proyecto.