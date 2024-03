El Córdoba Futsal, a por un golpe de efecto en Manzanares

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad quiere y necesita volver a la regularidad en una exigente Primera División que está tan apretada por abajo como por arriba. Pese a su cómoda posición en mitad de la tabla, los de Josan González buscan un nuevo impulso que recargue su ambición y agrande su tranquilidad frente al descenso. Por ello, ya tienen los cinco sentidos fijados en el duelo de este sábado en casa del Manzanares (Manzanares Arena, 21:00), cita que cerrará la vigesimocuarta jornada liguera.

Los blanquiverdes dieron un paso atrás la semana pasada tras caer derrotados en Vista Alegre ante un rival directo como es el Industrias Santa Coloma (2-4). Es por eso que afrontan el próximo compromiso liguero con la necesidad de volver a la senda del triunfo, aunque no con la obligación, ya que por ahora no peligra la permanencia: el Córdoba Futsal es actualmente el decimosegundo clasificado con 27 puntos sumados en 23 jornadas ligueras. A siete jornadas de la conclusión de la liga, los cordobesistas están siete puntos por encima del descenso y a nueve del play off por el título.

Precisamente, quien marca esa octava plaza que da paso a la liguilla por el título es el Manzanares, próximo rival blanquiverde que con 36 puntos a estas alturas de campaña está haciendo un curso memorable. El cuadro de Juanlu Alonso, que arrancó la temporada siendo toda una sorpresa, luego entró en mala dinámica y está luchando por recuperar su mejor versión. Llega a este encuentro, de hecho, de cosechar un positivo empate en la pista del Jimbee Cartagena la semana pasada (3-3).

Ya avisó Josan González en la previa de este encuentro que el Manzanares es "un rival muy complicado que está haciendo una campaña muy buena". Pese a que lo calificó como "el equipo revelación sin ninguna duda" de esta temporada, el entrenador del Córdoba Futsal se mostró positivo por las opciones de ganar de los suyos, ya que llegan "con muy buenas sensaciones en el día a día y muchas ganas".

"Nosotros tenemos muchas capacidades y tenemos muy recientes los dos partidos contra ellos en los que hicimos muchísimas cosas bien. Tengo la certeza de que estamos preparados para competir al máximo y vamos a tener todas las opciones de traernos los puntos en una pista que va a tener mucha presión y ambiente y a eso estamos acostumbrados, a jugar en este tipo de escenarios", señaló Josan González.

Y es que ya se han visto las caras ambos equipos en dos ocasiones en esta 2023-2024. En la novena jornada liguera, Vista Alegre presenció un trepidante reparto de puntos por 4-4 y ya en enero de este año de nuevo en el pabellón cordobés se cruzaron los dos equipos. Fue en los octavos de final de la Copa del Rey y el Manzanares pasó de ronda a partido único al ganar por 2-3. El Córdoba Futsal, que mereció algo más en los dos encuentros, busca este sábado su personal revancha para así seguir ampliando su distancia con el descenso y dar un paso de gigante hacia la permanencia.

Para este trepidante encuentro hay buenas noticias en clave blanquiverde, ya que Josan González recuperará a dos de los últimos inquilinos de la enfermería: Arnaldo Báez y Miguel Kenji. El paraguayo, pese a ir convocado en dos ocasiones, no se hallaba físicamente al 100%, por lo que no llegó a reaparecer y parece que podrá hacerlo por fin en el Manzanares Arena. Sin embargo, seguirán siendo baja Rafalillo, Josema, por molestias en la espalda, y Antoniazzi, aquejado por una lesión muscular.