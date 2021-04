El Córdoba B puede con todo y remonta al Antoniano (3-1)

El Córdoba B no tiene rival en esta fase de ascenso. Pese a que era el debut de David Ortega, y que los blanquiverdes tenían las bajas de Puga y de Luismi tras sumar minutos con el primer equipo, el filial no falló en su nueva cita liguera ante el Antoniano y remontó el marcador adverso en un encuentro marcado por la lluvia. Con esta victoria, el Córdoba B se mantiene como líder a un solo punto de clasificarse matemáticamente para los play off de ascenso a la Segunda RFEF.

Aunque era el primer partido de David Ortega a los mandos del filial cordobés, el técnico no quiso cambiar lo que funciona. El encuentro comenzó con un Diego Domínguez que dribló al guardameta Diego tras su desmarque al espacio y estrelló el esférico a la madera. En el minuto uno ya pudo el Córdoba B adelantarse, pero el Antoniano respondió a los cinco minutos con un Dabo que desde la izquierda exigió la parada a Juliaan Laverge.

El punta blanquiverde estaba siendo el más buscado de los suyos, pues era el propio Diego Domínguez quien protagonizó las mejores desmarques al espacio del arranque. De hecho, marcó a los 15 minutos tras rematar de tacón el disparo de Visus, pero fue anulado por un fuera de juego inexistente. Y es que, los de David Ortega habían salido al césped de El Arcángel siendo muy superiores al cuadro de Lebrija con un constante acoso a la meta de los rojiblancos. Moyano se inventó un pase magistral y Domínguez obligó a Diego a estirarse, que también tuvo que intervenir al siguiente minuto ante Ale Marín.

Sin embargo, pese al dominio local, en el minuto 37 iba a llegar la sorpresa. Álex Macías colgó una falta sin apenas peligro que Juliaan Laverge calculó mal para atraparla y le rebotó en las manos. El balón acabó entrando en su propia portería y el tanto dio paso a los mejores minutos del cuadro de Francisco Cordero. Pero, justo antes del descanso, Diego García centró una falta desde la izquierda y Visus, que llegaba desde atrás, cabeceó al fondo de la red.

La segunda mitad arrancó con cambio en la meta del Antoniano. El propio Andrés fue quien detuvo el primer disparo de Diego con un Antoniano mejor posicionado en defensa aunque falto de efectividad arriba. Eso sí, Alberto aprovechó un despiste defensivo de los locales y pudo poner a su equipo por delante. Pero sería el recién introducido al campo Andrés quien protagonizara la segunda mitad con sus intervenciones de mérito.

Diego Domínguez no sacó partido al taconazo magistral de Ale Marín en la siguiente acción. Ambos entrenadores comenzaron a mover banquillo, especialmente David Ortega dando entrada a Felipe Veloso como segundo punta. Entre tantos empujones blanquiverdes, desde la derecha, Diego García asistió con un pase en profundidad milimétrico a Felipe Veloso que, aunque no le ganó el duelo a Andrés, el rechace sí lo pudo empujar Diego Dominguez a portería para darle la vuelta al marcador.

Casi respondió el club de Lebrija minutos después con el disparo de un Benito Guerrero recién incorporado al terreno de juego que estrelló la ocasión en el palo. No obstante, esa fue la única oportunidad que tendrían los sevillanos en el tramo final del encuentro. A falta de diez minutos para el final, Andrés salvó el tercero de los blanquiverdes a disparo de Veloso. Sin embargo, tres minutos después, Fran Gómez sirvió en profundidad a Diego Domínguez para que hiciera el uno contra uno ante el meta del Antoniano, pero se percató de la entrada por el lado contrario de Ale Marín, que empujó a placer el balón entre los tres palos.

El partido terminó en ese minuto 83, aunque en el descuento la volvió a tener Felipe, que de nuevo se estrelló con un Andrés imperial. No dio tiempo para más y el Córdoba B firmó su cuarta victoria consecutiva en un estadio El Arcángel con público que pudo presenciar que este filial no tiene rival en la segunda fase.