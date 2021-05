El Ciudad de Lucena debe sobrepasar al Ceuta para soñar con el ascenso

El Ciudad de Lucena debuta este domingo en el play off de ascenso a Segunda RFEF directamente disputando las semifinales tras haber quedado tercero en la segunda fase de Tercera División. El rival que visitará el Municipal Ciudad de Lucena es el AD Ceuta (20:00), conjunto que llega tras eliminar al Utrera en cuartos de final después de un sorprendente e igualado 3-3 que se decidió gracias a que el conjunto ceutí tenía el factor clasificatorio a su favor.

Precisamente, esta situación está de parte del Ciudad de Lucena, que cuenta en esta ocasión con ese factor clasificatorio a favor por el que, en caso de empate tras el tiempo extra, serán los celestes quienes pasen a disputar la final del play off de ascenso. Además, los de Dimas Carrasco cuentan con la ventaja de jugar en su fortín, cuyo municipio, de hecho, está volcado con el equipo y llenará las 2.000 localidades disponibles que han permitido las autoridades sanitarias, un 60% de la capacidad total del recinto, para animar a un Lucena que tiene ante sí la oportunidad de hacerse un hueco en la nueva Segunda RFEF.

Lo más destacable, sin duda, es que ambos equipos ya se conocen bien de la segunda fase, y en los dos encuentros que disputaron previamente, los lucentinos se llevaron la victoria con solvencia. En tierras ceutíes, el Ciudad de Lucena venció por un 2-3 más ajustado y en el feudo celeste, los cordobeses salieron vencedores con holgura y endosaron un amplio 4-1, en el que fue el último encuentro de los de Dimas Carrasco hasta ahora.

Con respecto a la convocatoria, Dimas Carrasco podrá contar contar con el pivote Adrián Ruiz, que cumplió sanción en su último partido, pero pierde a uno de sus jugadores principales en el eje de la zaga celeste, Pablo Gallardo, que es la única ausencia del equipo, ya que cumple ciclo de amonestaciones. La baja del capitán la cubrirá Toni Pérez retrasando su posición o los defensas Chucky Pierce o Álvaro. Sin embargo, lo que está claro es que este Ciudad de Lucena cuenta con una gran polivalencia que le permite tener una amplia lista de variaciones en su once titular, por lo que Carrasco no tendrá problemas para suplir la tan sensible baja de su capitán.

Por parte del cuadro ceutí, José Juan Romero recupera a Ismael César tras su expulsión en Lucena hace dos semanas, mientras que cuenta con la baja de Isi Jareño por su lesión de rodilla, y de Maqueda, operado esta semana de una fractura en un dedo de una mano, lo que obligará al técnico a apostar por el tercer portero del equipo, Rodin.