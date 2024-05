Carmen Avilés vuela con España hacia los Juegos Olímpicos de París

Carmen Avilés voló con España hacia los Juegos Olímpicos de París. La atleta cordobesa formó parte del relevo 4x400 femenino que consiguió la plaza olímpica en el Mundial de Bahamas. En el segundo día de competición, la del Playas de Castellón, que debutó con el 4x400 mixto, puso su granito de arena para que el combinado nacional esté presente en la cita parisina. Todo un premio al trabajo y al sacrificio de los últimos meses.

Tras estar en las concentraciones con la selección española de relevos, llegó la hora de la verdad con el Mundial de Bahamas. Carmen Avilés fue citada por el combinado nacional para estar en una cita que daba los billetes deseados para los Juegos Olímpicos de París. El objetivo era claro y solo tocaba hacer la gesta necesaria para estar en suelo francés.

Carmen Avilés estaba encuadrada para formar parte del 4x400 mixto y el 4x400 femenino. Debutó con el primero en el primer día de competición. En la tercera serie, España, que salió con David García, Blanca Hervás, Julio Arena y la atleta cordobesa (hizo 52.18 con la última posta), finalizó quinta con un tiempo de 3:15.47 (la segunda mejor marca nacional de siempre). Eso sí, tocaba esperar a la segunda ronda de calificación pese a la buena imagen mostrada (lo mismo sucedió con el resto de relevos españoles).

En el segundo día de competición, Carmen Avilés cambió el mixto por el relevo 4x400 femenino. Actuando en la tercera y última serie en la madrugada ya de este lunes, España arrancó con la atleta cordobesa, que hizo la primera posta con un tiempo de 53.35, a la que siguieron Berta Segura (51.24), Eva Santidrián (51.29) y Blanca Hervás (51.42). Herminia Parra y Laura Bueno empujaron desde la grada en esta ocasión.

Cuatro actuaciones que dieron la segunda plaza y un crono de 3:27.30, lo que equivale a un nuevo récord de España (el anterior, 3:27.57, databa del Mundial de Tokio 91, lo lograron Julia Merino, Blanca Lacambra, Sandra Myers y Gregoria Ferrer). Ganó Bélgica la serie (3:26.79), pero el combinado nacional logró el objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París. De hecho, las españolas no estaban en una cita olímpica con el 4x400 femenino desde Sidney 2000.

Tras el billete olímpico conseguido, Carmen Avilés, en declaraciones a la Federación Española de atletismo, indicó que "ahora mismo creo que estamos en una nube". "No nos ha dado ni pájara de la adrenalina que llevamos encima", apuntaba una feliz atleta cordobesa tras conseguir el premio deseado por un equipo que mira a París.

"Creo que todas hemos hecho un carrerón. Por mi parte, creo que el viento ha dado en contra en toda la pista y no sé cómo lo han hecho, pero bueno estábamos todas en la misma situación. Yo he corrido todo lo que he podido, pensando en el equipo que formamos ahora y en las que se han quedado animando en la grada o en casa", comentó una Carmen Avilés que se despidió dando "las gracias a a todos los que están detrás, a la familia y amigos que se han quedado en España".

El 4x400 masculino logra también plaza en París

También se clasificó el 4x400 masculino tras ser el mejor en el segundo día de competición del Mundial de Bahamas. Iñaki Canal (46.19), Manuel Guijarro (44.83), Óscar Husillos (45.92) y Julio Arenas (45.45) fueron los ganadores con un tiempo de 3:02.39 en una segunda serie en la que se impusieron a Polonia (3:02.91), República Checa (3:03.00), Zambia (3:03.18), Jamaica (3:05.09), Barbados (3:06.54), Senegal (3:09.00) y Guyana (3:10.01).

Menos suerte corrieron el resto de relevos que se presentaron en el Mundial de Bahamas. El mixto y el 4x100 masculino no lograron el objetivo deseado, mientras que la selección española alberga ciertas esperanzas de que el 4x100 femenino pueda estar también en la cita francesa. La marca del año, 42.85, es la mejor del ranking entre todas las selecciones no clasificadas para los Juegos (serán 16 y aquí se repartían 14 plazas, igual que en el resto de modalidades), por lo que es más que probable que las veamos en París.