Inmaculada Pérez: "La opinión de los hombres es fundamental en la forma que tengo de ver la igualdad"

Inmaculada Pérez Figueroa preside la comisión de Igualdad de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). Lleva el Foro de Empresarias y Profesionales de la provincia y, desde hace cinco años, dirige e impulsa la Feria Expo Marca Mujer en la ciudad, que aglutina cientos de empresarias mujeres y multitud de actividades para promover sus empresas y que se celebra el próximo mes de junio.

-Preside la comisión de Igualdad de CECO tras el mandato de Blanca Torrent. ¿Qué balance hace de su etapa al frente?

-En ese momento se creó la comisión de Mujer, Desarrollo y Empresa, que tenía un enfoque fantástico, pero quisimos darle una política integradora para que hubiera hombres en esa comisión, porque era fundamental. En la forma que tengo de ver la igualdad es fundamental que haya hombres opinando y dando el feedback de las acciones que hagamos, porque entendemos que la igualdad no es un tema solo de mujeres. La labor es hacer acciones para favorecer medidas de igualdad en las empresas, en cualquiera de sus ámbitos.

-Entonces la comisión está integrada por hombres y mujeres...

-Yo creo que esa es la evolución positiva que tiene la igualdad frente a otras formas de interpretación, si bien es verdad que hay que tener medidas para que las mujeres consigan tener los mismos derechos y deberes que los hombres, las mismas facilidades y dificultades. En esa opinión tenemos que tener un punto de partida común, porque si no estamos haciendo lo mismo que se hizo con nosotras, que era excluirnos.

-¿Cómo ha sido el trabajo hasta ahora?

-Vamos poquito a poco, que la comisión exista dice mucho, y que se nos dé el sitio que corresponde y se admita la necesidad ya dice mucho. Empezamos con un programa que fue ir a los institutos a explicar que el emprendimiento y la empresa no tiene género; incluso los sectores masculinizados, en la mayoría de los casos, podrían ser abordados por mujeres. Entendíamos que ese era el comienzo de la labor que teníamos que hacer para que las futuras empresarias supieran que podían serlo, aunque no son las mismas circunstancias. El principio de todo es que en la educación se normalice la igualdad, cuando eso pase no habrá tantas cosas que hablar del tema. Fuimos a evidenciar, con mujeres en puestos de relevancia, con referentes, que podía existir esa realidad.

-Tener referentes es quizás de lo más importante en su sector, porque muchas generaciones han crecido sin ver mujeres en puestos importantes...

-En la igualdad hay muchos tópicos o hándicaps, uno de ellos es la falta de referentes. Yo en eso estoy y no estoy de acuerdo. Faltan referentes, sí, pero hay referentes, solo hay que buscarlos y ponerlos en valor para que las chicas vean que no es imposible. Ser pionera es muy duro, no todos valemos para ser pioneros en algo. Hay veces que, de alguna manera y sin que tú quieras, vas desarrollando una vocación porque ves un grueso de referentes en determinados sectores. Por eso nosotros hemos querido poner en valor y evidenciar a esas mujeres que tenían unos puestos maravillosos de liderazgo, tanto surgidos del emprendimiento como dentro de una empresa donde ellas habían sabido romper ese techo de cristal y tener un puesto deseado por muchas personas.

-¿Usted ha sido pionera?

-Yo creo que sí he sido pionera en muchas cosas. He tenido muchas evoluciones y trabajo en distintos sectores. Mi forma de llevar los congresos es muy peculiar, he creado una marca personal y no me ha sido fácil porque yo no veía muchas mujeres en mi sector, en los tipos de eventos que llevo. Yo soy una apasionada de mi profesión, disfruto muchísimo con mi trabajo. A lo mejor pionera he podido ser, sinceramente y con orgullo, en la creación del Foro de Empresarias, porque es un colectivo diferente. Nosotros salimos de la nada, pero fuimos pioneras en la manera de concebir el colectivo. Hemos aglutinado todo, hemos creado un ecosistema donde todas las mujeres, en el ámbito profesional y empresarial, tienen cabida, sin diferencia ni de niveles de formación, ni de nivel empresarial, ni de cuenta de resultados. El foro para mí es pionero, es disruptivo y es innovador.

-También trabajan con los planes de igualdad, con la conciliación o el estrés laboral...

-El estrés no es consecuencia de que no te guste tu trabajo, sino del ritmo que llevamos. A mí me gusta mucho mi trabajo, incluso a veces me relaja. Sí tenemos que trabajar para que los planes de igualdad en las empresas no se vean como una bestia negra que va a venir a rompernos el orden. Los planes de conciliación y el que todos vivamos una vida plena, favorece a las empresas. Hay cosas que han salido y que son obligatorias, como el protocolo de acoso, que si existe por algo será. Hay que normalizar los planes de igualdad dentro de las empresas, como se normaliza la prevención de riesgos laborales en general.

-¿Cuál es la realidad de las empresarias en Córdoba?

-Estamos compartiendo con los hombres la realidad empresarial de Córdoba. Es verdad que en algunos momentos hay recesión o hay sectores que van sintiendo unos problemas propios. En el caso de las mujeres, encontramos que muchas veces los puestos directivos nos cuestan, la interpretación de una mujer en el puesto directivo es muy diferente. La conciliación, si bien avanza, todavía es un caballo de batalla. No digo que sea culpa de nadie, pero las estructuras sociales están hechas para que todavía no sea fácil y la mujer se siente en la necesidad de dejar los temas profesionales a un lado, a lo mejor no los prioriza, eso está también en nuestra mente.

-También seguimos teniendo la responsabilidad de los cuidados...

-La carga mental sigue siendo un tema de la mujer, porque si la sociedad, aunque no lo diga de forma subyacente, dice que determinadas cosas en todo el proceso de la maternidad, de pareja, de cuidado a nuestros mayores, sigue siendo de las mujeres, aquellas que son pioneras o aquellas que están trabajando todos los días para unificar eso, incluso aunque tu pareja sea totalmente igualitaria contigo, lo que se encuentran en la sociedad no es eso. Las cuidadoras son mujeres, en un porcentaje brutal, no solo de los niños sino de los mayores. Entonces nos seguimos encontrando en una desigualdad de condiciones. Si tú llevas una mochila y hay alguien que no lleva la mochila, pues lógicamente es más fácil llegar sin mochila.

-Aún hay gente negando esa realidad.

-Vivimos en un momento también muy complicado, esto es mi opinión personal, porque hay gente que va diciendo a bocas llenas que la igualdad ya existe, y eso sí que es un grave problema. A mí me preocupa mucho que se oculte la realidad, porque es verdad que hemos evolucionado, ni que decir tiene, pero ¿por qué a veces los bancos me hablan tanto de microcréditos, sistemáticamente? ¿Porque soy mujer? ¿Por qué la empresa de mujeres tiene que ser la empresita? ¿Por qué la ambición se ve mal? Tenemos ciertos modos sociales que no podemos negar que siguen existiendo, que tú no hayas tenido ningún problema no significa que no los haya.

-Queda mucho por hacer, ¿pero las mujeres han conseguido hacerse un hueco en puestos directivos de Córdoba?

-Tenemos mujeres maravillosas en puestos directivos y tenemos grandísimas empresarias. Hay mucho emprendimiento femenino y que se vea que las empresarias crecen es un orgullo porque lo que es bueno para nosotras, es bueno para Córdoba y para los empresarios, todo suma.

-¿Cuántas mujeres empresarias hay en Córdoba?

-Son muchas. Estamos luchando y para eso tenemos un proyecto que es un mapeo de las empresarias de toda la provincia, no solo para saber el número, sino quiénes son, dónde están y en qué sectores para poder hacer una estrategia de igualdad. Qué bueno sería ser pioneras, visualizar el mapa de Córdoba y ver las empresas. Sería bueno para ellas, para la economía y para la educación, para ser referentes en este tema.

-¿Y en qué sectores están las empresarias cordobesas?

-Estamos mucho en el sector servicios, en la belleza, que a veces parece que es una vergüenza que una mujer monte una empresa en el sector, en los cuidados también, asesoría, abogadas, seguros, el ámbito sanitario, todo lo que es educación y niños... A veces no tendría que cambiar la tendencia, sino no verla menos que otros sectores. Entre ser peón de albañil y ser cuidadora, aunque él cobre más, estamos hablando de un sector muy importante. Puedes tener una macroempresa o una empresa muy pequeña que consiga una venta online impresionante, en un sector feminizado, pero que sea una empresa fantástica, de mujeres pioneras. El nicho de mercado de las madres es muy grande, por ejemplo. ¿Por qué queremos estar en un sector masculinizado? La que quiera, que pueda, pero que dignifiquemos otros sectores femeninos, porque se trata de lo mismo: una vocación, un plan de empresa y unos resultados.

-Hablaba antes del Foro de Empresarias. ¿Qué proyectos tiene ahora?

-Bueno, el Foro, como siempre, tiene muchos. El más grande es la Expo Marca Mujer. Pero además hemos creado un club de lectura empresarial abierto a todas las mujeres, de manera que desarrollemos habilidades para nuestras empresas en función de lecturas referentes. Estimular la lectura y la formación es fundamental. Todos tenemos sentido común, pero también hay que trabajar otras habilidades y en este caso estamos centradas en el networking. Luego tenemos la Expo, que eso es una macro feria con 112 empresas, más grandes, más pequeñas, intersectorial, donde durante dos días queremos hacer una oferta para que se vaya a conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad en el ámbito empresarial.

-¿Qué expectativas tiene este año de la Expo Marca Mujer?

-El jardín botánico fue maravilloso, pero la climatología allí hace que el formato sea a veces un poco complicado y este año hemos optado por volver a donde comenzamos, que será otra etapa que tendrá su principio y su fin, no lo sabemos. Volvemos a la Diputación de Córdoba y las expectativas todas son de éxito. Somos muchas, el programa incluye 57 actividades, entre talleres, charlas, catas, gastronomía... Entendemos que Córdoba ya tiene interiorizado que este es el evento familiar por antonomasia y, además, donde tú puedes ir a ver de forma conjunta muchos servicios y muchos productos. Si el año pasado ya tuvimos 4.000 visitas, este año va a superarlas porque la oferta es muy buena y entendemos desde la organización que es muy divertido. Quien tenga mascotas, niños, los productos de la tierra, la moda, el sector sanitario o de servicios, es una oferta realmente muy tentadora.

-¿Por qué es importante este evento?

-Creo que es la más grande que hay en Andalucía y eso siempre es motivador. Es importante porque ahí están todos los referentes puestos. Tú imagínate una chica, una niña, que la llevan y, por un momento de su vida, y eso no es la tónica general, todo el mundo empresarial está liderado por mujeres; yo creo que eso es muy importante. Nosotras hacemos negocio y es una plataforma publicitaria, es un escaparate, pero también es una creación de referentes.

-¿Están todas las mujeres representadas?

-Bueno (ríe), son más de un centenar y yo creo que hay muchísimos tipos de mujeres más, pero es verdad que están muchos sectores representados y, si englobamos los sectores, digamos, en términos más amplios, yo creo que sí. Además hay iniciativas maravillosas del sector primario, secundario, servicios, gastronomía, está representado el medioambiente, la movilidad o el tercer sector con colectivos sociales. También están todas las representaciones sociales de nuestra ciudad y de nuestro territorio.

-¿Qué hace falta en Córdoba para que haya más empresarias?

-En Córdoba se está apoyando el emprendimiento, falta revitalización económica para todos. La sociedad tiene que ir cambiando, la corresponsabilidad, la conciliación, la sociedad tiene que trabajar de forma equitativa y que el talento sea lo más importante. Tiene que existir la comisión de igualdad, que se nos vea, que se nos ponga en puestos de responsabilidad y que las empresarias tengan voz, pero no porque nos abran un camino, que eso ya lo abrimos nosotras.

-Se habla mucho de la revolución industrial que podría llegar a Córdoba con la Base Logística. ¿Se están preparando las empresarias mujeres?

-Se están preparando las empresas, eso ya no tiene género. Ellas tienen que estar también, a lo mejor se crean más puestos de trabajo en unos sectores donde hay menos representación femenina, pero ya hemos tenido charlas y formaciones. La Base Logística tiene unas necesidades empresariales, y cuando ya exista tendrá otras, que generarán riqueza a través de los productos y servicios. Ahí nos encontraremos con los hándicaps sociales, pero creo que no debería de haber ninguna brecha, menos tecnológica, esa hay que saltarla porque no tiene razón de ser. Tendríamos que estar representadas, este es nuestro sitio también.