Carmen Avilés: "La mentalidad de Carmen campeona es la que más ha evolucionado"

Con las ideas claras y siempre con una sonrisa, Carmen Avilés atiende a el Día en El Fontanar antes de una concentración con la selección española absoluta en Málaga. Lo hace tras ir mejorando semana tras semana su marca personal en pista cubierta, la que cerró con una medalla de oro en el Nacional sub 23 y otra de plata en el Campeonato de España absoluto. Con el sueño de los Juegos Olímpicos de París en el horizonte, la del Playas de Castellón, que cumplirá 22 años el próximo 5 de abril, tiene claro que "la mentalidad de Carmen campeona es la que más ha evolucionado".

-¿Qué sensaciones le dejó el pasado año?

-El 2023 tuve muchas oportunidades de competición muy buenas y me quedé con muy buena sensación porque hice marca personal y bajé esa barrera del 53:00 y por fin ya estoy en 52. En el resto de carreras, pude disputar a nivel individual del Campeonato de Europa sub 23, que también acabé consiguiendo marca personal. Eso fue un logro, hacer marca personal en un internacional es darte con un canto en los dientes. En el resto de competiciones pude ir a todas con la selección española absoluta y, como última sensación, fue el Campeonato del Mundo de aire libre que fue en Budapest, que aunque me quedé de reserva pude disfrutar como el resto de atletas.

-Al final del año también tuvo la concentración en Sudáfrica con la selección española.

-Claro, que la selección absoluta cuente contigo es ya todo un privilegio. El poder entrenar en las condiciones que lo hicimos en diciembre era increíble. En Córdoba tenemos la suerte de que tiene un buen clima, pero justo en esas semanas de diciembre o llovía mucho o hacía mala temperatura. En cambio en Sudáfrica pudimos entrenar con 25 o 30 grados, sin viento, sin lluvia y encima con entrenamientos de calidad con las mejores de España.

-¿Cómo es la experiencia de ir de un lado para el otro con la selección española?

-Ya estoy un poco acostumbrada. Ahora tengo de nuevo concentración con la selección la semana que viene, pero me pilla más cerca de casa porque es en Málaga. Las experiencias con el grupo son increíbles y también se forja esa unión que es tan necesaria para el relevo y el poder entrenar con esa calidad de atletas.

-¿Qué retos se puso para este 2024?

-A ver, como sueño el estar en los Juegos Olímpicos, pero previamente hay varias competiciones, entre ellas la más próxima que es el Campeonato del Mundo de relevos que creo que la selección cuenta conmigo porque vamos a prepararlo en esta concentración próxima. A nivel individual, sería el Campeonato de Europa absoluto que es en Roma, que creo que estoy cerca de esa marca mínima que propone la Federación, así que yo cruzo los dedos porque, con todo el trabajo que llevamos y que vamos a hacer en este aire libre, pueda conseguirlo y disfrutar con la selección absoluta a nivel individual.

-Por que vaya mes de enero y de febrero en pista cubierta...

-Sí, sí. No puedo estar más contenta. Empecé con esas inseguridades de decir "empiezo en 54 y a ver qué tal va", pero en cada competición fui bajando la marca. En cinco competiciones seguidas he hecho marca personal y no puedo estar más contenta, y encima en el Campeonato de España absoluto conseguí la medalla de plata.

-Empezó con el Andaluz sub 23, luego el Andaluz absoluto y es que fue una constante semana tras semana.

-Sí, sí. Fueron marcas personales tras marcas personales, pero simplemente fui corriendo y cogiendo las cartas con las que tenía y las jugamos de la mejor manera posible. Al final, me he traído dos medallas, siendo campeona de España sub 23 y subcampeona de España absoluta.

-No estaba preparado, ¿no?

-A ver (sonríe), Antonio -su entrenador- me dijo que íbamos a pasar por encima la pista cubierta, pero qué manera de pasarla por encima. Ojalá así muchos años más.

-Viendo cómo fue todo en estos dos meses, los planes han salido como habéis querido.

-Antonio, la verdad es que no me dijo "tienes que hacer esto". Simplemente, trabajamos y según la competición cambiábamos un poco la estrategia y la forma de correr y han acabado saliendo resultados que en ningún momento nos los he buscado. A ver, buscado también, pero me refiero que mentalmente era capaz de conseguir equis marca o equis puesto, pero cuando no te obsesionas con ello es cuando salen realmente las cosas.

-Desde fuera se ve la evolución de arrancar en el Andaluz sub 23 y acabar con una gran progresión en el Nacional.

-Sí, sí. Antonio me dijo que era una pista cubierta para enmarcar. Con el trabajo que llevábamos desde septiembre con la pretemporada, pues creo que no puedo estar más contenta ni haber pedido nada más. Todo lo que hubiera llegado hubiera sido recibido con los brazos abiertos, pero no me iba a obsesionar con algo más allá de eso. De hecho, la mínima para el Campeonato del Mundo no la había contemplado y hasta que no empecé a bajar las marcas no sabía que podía ser capaz. Aún así, me quedé a 0,06 de hacer esa mínima que está en 53:00 y mi marca la he establecido en 53:06. Estoy contenta con la temporada de pista cubierta que he hecho y esperemos que el año que viene lleguen muchas más cosas.

-Ahora llega el aire libre y habrá que ir paso a paso.

-Sí, sí. Vamos carrera a carrera y abriré aire libre con el Campeonato de Europa de relevos porque espero que la selección cuente conmigo. Y ya, pues poco a poco... porque no sé si disputaré el Campeonato de España universitario, luego hay varios meetings por ahí, los Campeonatos de España, el de Europa y finalmente cerrar, ojalá, el año con ese broche, con los Juegos Olímpicos.

-¿Cómo es el nexo de unión con el resto de compañeras del relevo?

-Muy bueno. Las concentraciones ayudan para hacer esa unión de grupo y a conocernos bien. Saber cómo es la personalidad de cada una y tienes que convivir sea más cercana o menos, pero en general hay muy buen ambiente.

-Se nota la evolución de Carmen Avilés desde que arrancaste en El Fontanar hasta donde estás llegando actualmente.

-Sí, sin duda. La mentalidad de Carmen campeona es la que más ha evolucionado. Al principio, me hacía muy pequeña pero ahora sí veo que estoy trabajando tan duro y que soy capaz de conseguir muchos objetivos.

-¿Tiene algún ídolo o alguna referencia para ir evolucionando?

-No. Mi referente es Antonio Bravo que siempre me ha guiado, que es el que me mantiene los pies en la tierra y el que me recuerda que al final lo que cuenta es el trabajo del día a día. A veces me compara mucho con Femke Bol, que ojalá llegara a su nivel pero me decía "oye Carmen es que Femke con tu edad hacía esto y seguro que tú también puedes tirar por aquí y puedes entrenar más de esto y de lo otro". Antonio me lleva bien de la mano y no tengo queja ninguna.

-Y sobre todo un Antonio Bravo que tuvo también el idilio que tuvo anteriormente con Belén Recio.

-Sí, con Belén y con el resto de atletas como Loli o Inma Cantero, que son referentes también porque Antonio Bravo les ha llevado hacía dónde les ha llevado y también sigue la progresión conmigo.

-Has ido cambiado de club en los últimos años, pero en cuanto al entrenador no has tenido dudas y siempre has ido de la mano con Antonio Bravo.

-No, no. Yo con Antonio hasta el final, lo tengo clarísimo y es muy difícil que me separen de él. Al final el club lo buscamos en beneficio propio y sobre todo por tema de competiciones, el poder competir en División de Honor y estar con las mejores de España. De entrada, no tengo duda alguna.

-¿Los Juegos son un sueño o una realidad viendo cómo ha arrancado este año?

-Son un sueño porque de momento no hay nada asegurado. No tengo la mínima hecha ni el relevo está clasificado, pero es una realidad porque somos conscientes de que podemos conseguir esa plaza con el relevo y, si seguimos currando como estamos currando Antonio y yo, pues creo que una plaza dentro de esas cuatro relevistas puedo tener.

-¿Es un sacrificio o un disfrute?

-Mucha gente dice que si disfrutas de lo que haces no se considera sacrificio y demás, pero yo sí considero que hay cosas que se sacrifican porque siendo deportista de alto nivel en muchas ocasiones te gustaría dividirte en dos y estar en dos sitios a la vez, ya sea un evento familiar grande o tener un Campeonato del Mundo a la vez. Son cosas que te apetecen y una de las dos tienes que sacrificar. Sabes que un Campeonato del Mundo no se va a repetir otra vez en tu vida, o sí, pero en ese momento tú decides qué tienes que hacer.

-¿Cómo se planifica Carmen Avilés?

-Carmen Avilés se planifica mucho (sonríe). Necesito tener mis tiempos de estudio, saber cuándo son las fechas de exámenes y tenerlo todo apuntado, ya sea las citas médicas, de nutricionista o fisioterapia, pero Carmen Avilés se planifica muy bien y mucho.

-Por último, ¿cuánta gasolina tiene aún Carmen Avilés?

-Creo que hasta dónde mi cuerpo y mi cabeza me den porque sé que de la mano de Antonio, tal y como me cuida, puedo llegar muy lejos. Ahora bien, dentro de cinco años no sé dónde voy a estar, pero seguramente disfrutando todavía del deporte.