Carmen Avilés conquista la medalla de plata en el Campeonato de España absoluto

Una plata con sabor a oro. Carmen Avilés se proclamó subcampeona de España en Ourense. La atleta cordobesa, tras conquistar el Nacional sub 23 y lograr también la Copa Iberdrola con el Playas de Castellón en Antequera, fue con todo en busca de una presea dorada que se le escapó por muy poco en tierras gallegas. Eva Santidrián revalidó el título en el 400, cita en la que las cuatro primeras clasificadas lograron batir sus mejores marcas personales.

En un mes de altos vuelos, Carmen Avilés, tras ganar también el Andaluz absoluto y el sub 23, buscó una presea dorada en Ourense en el Campeonato de España absoluto. Para luchar por el oro, Avilés compitió este sábado en la primera de las cuatro semifinales, en la que la cordobesa se clasificó tras ser la mejor de su serie con un tiempo de 53:87.

Con la plaza garantizada para la gran final, Avilés, que tuvo que pelear duro con Aauri Lorena Bokessa y Ángela García en su semifinal, aguardaba para ver quién serían sus rivales para la lucha por la presea dorada. Eva Santidrián voló en Ourense con un interesante 53:13, lo que llevó a Berta Segura (53:46) y Ana Prieto (54:05) a clasificarse por tiempos. También sellaron su plaza Paula Soria y Daniela Fra tras ser las mejores de sus respectivas semis.

En la calle seis volvió a reaparecer este domingo Carmen Avilés en busca de ese deseado oro, aunque era consciente del gran nivel que había en la gran final del 400 del Campeonato de España absoluto. Fue un duro mano a mano con una colosal Eva Santidrián que fue capaz de llegar en cabeza a los últimos 200 metros.

A pesar de los intentos de Avilés, Santidrián se proclamó campeona de España con un espectacular 52:69. Tras la ganadora, hubo un sprint muy ajustado. La segunda plaza fue para Carmen Avilés, con un colosal 53:23 que es su mejor marca personal. La tercera plaza fue para Blanca Hervás, con 53:25, mientras que Daniela Fra se tuvo que conformar con la cuarta posición, con un tiempo de 53:28.

Tras esta medalla de plata conseguida en el Nacional Absoluto de Ourense, Carmen Avilés esperará a la convocatoria de la Real Federación Española de Atletismo para formar parte del relevo 4x400 en el Mundial de Belgrado, que se celebrará del 1 al 3 de marzo. El pasado mes de diciembre estuvo en una concentración en Sudáfrica del equipo de relevos nacional.

Gonzalo Soler y Wayra Romero, los otros cordobeses presentes en el Nacional absoluto, no tuvieron fortuna y no consiguieron pasar a las finales del 800 y 60 metros vallas, respectivamente. El atleta del Coop La Palma fue sexto en su serie y consiguió la mejor marca personal con un tiempo de 1:50.93. Porvsu parte, la de Unicaja Jaén fue sexta con un crono de 8.61. Juan Francisco Trujillo, del Atletismo Cordobés, tras ser plata en salto de longitud en el Nacional sub 23 tuvo que renunciar por una lesión que le impidió estar en tierras gallegas.