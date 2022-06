Antonio Cabello da el salto al primer equipo del Ángel Ximénez

El Ángel Ximénez tiene atado a un nuevo fichaje para su plantilla de la próxima campaña 2022-2023. Se trata de Antonio Cabello, joven extremo izquierdo pontanés de 17 años (cumplirá 18 este mismo mes), 1,84 metros de altura y 75 kilos de peso, que finalizó esta pasada temporada su etapa de formación en la entidad pontana en la que se inició con tan solo seis años.

Su enorme calidad y progresión lo ha convertido en una de las grandes promesas del balonmano en Puente Genil, siendo asiduo en las convocatorias de la Federación Andaluza, con la que recientemente consiguió el bronce en categoría juvenil en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA 2022).

En el último curso 2021-2022, Antonio Cabello finalizó su temporada como tercer máximo goleador de la primera fase de la División de Honor Juvenil y volvió a repetir como tercero en la segunda, anotando un total de 109 goles y una media de 6,81 por partido. Además, Cabello ha compaginado su tarea en el equipo de su categoría con el equipo de Segunda Nacional masculina y también con el Asobal, compartiendo entrenamientos y llamado por Paco Bustos para disputar la Copa de Andalucía y la fase final de la Copa del Rey, entre otros partidos amistosos y convocatorias en competición doméstica.

Con la firma de su primer contrato, Antonio Cabello se convierte oficialmente en el tercer jugador de la casa, junto con José Cuenca y Luisfe, que vivirá la décima temporada de Ángel Ximénez en la máxima categoría estatal.

"Estoy muy contento por la confianza que han depositado en mí. Esto es un sueño hecho realidad, que me cuesta asimilarlo y que no pensaba que llegaría tan pronto. Era algo que no me esperaba y no me lo pensé dos veces. Lo hablé con mis padres, con mi familia y súpercontento, con muchas ganas de empezar ya. Intentaré aprovechar la oportunidad al máximo para cuando salga a jugar dar mi mejor versión y ya con ganas de que llegue la pretemporada e ir cogiendo ritmo para llegar lo mejor posible al inicio de la temporada. Pienso que vamos a ser muy competitivos y por supuesto, vamos a conseguir nuestro objetivo. Va a ser un gran año", comentó Antonio Cabello.

Con esta nueva incorporación, la plantilla del Ángel Ximénez cuenta ya con 14 efectivos: Los porteros Álvaro De Hita y Henrik Nordlander; los centrales Chen Pomeranz, Tincho Jung y Gonçalo Ribeiro; los pivotes Javi García y Márcio Silva; los laterales izquierdos David Estepa y Andi Buzle; el lateral derecho Luisfe Reina; los extremos derechos José Cuenca y Javi Muñoz; y los extremos izquierdos Xavi Tuà y Antonio Cabello.