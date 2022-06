Márcio Silva sella su renovación con el Ángel Ximénez

El Ángel Ximénez sigue planificando la plantilla de la próxima temporada en la Liga Asobal. Tras sellar la continuidad de Luisfe Reina, la entidad de Puente Genil ha renovado a Márcio Silva para la próxima temporada, la décima del club pontano en la máxima categoría del balonmano nacional. De este modo, Paco Bustos cuenta ya con 13 piezas en el plantel del próximo ejercicio.

Márcio Silva, como indica el comunicado del club, cumplirá su cuarto curso consecutivo en el Ángel Ximénez, club al que llegó en el verano de 2019. Desde entonces, el carioca ha ocupado un lugar clave en el bloque defensivo del equipo pontanés, que este año sufrió su ausencia durante cuatro meses tras la complicación de una lesión ocurrida en el mes de diciembre, poco antes del cierre de la primera vuelta.

Tras recuperarse de su lesión, el pivote brasileño regresó a las pistas en abril de 2022 y devolvió al sistema defensivo esa intensidad que es su seña de identidad. Además, con su regreso, Paco Bustos tuvo más opciones de banquillo e incluso Silva puede desarrollar labores en ataque relevando a Javi García en su misma posición.

Con su rúbrica, Paco Bustos cuenta ya con 13 jugadores en su plantel: Los porteros Álvaro De Hita y Henrik Nordlander; los extremos derechos José Cuenca y Javi Muñoz; el extremo izquierdo Xavi Tuà; los centrales Chen Pomeranz, Martín Jung y Gonçalo Ribeiro; los laterales izquierdos David Estepa y Andi Buzle; el lateral derecho Luisfe Jiménez Reina; y los pivotes ya mencionados Javi García y Márcio Silva.

Márcio Silva, en declaraciones al club, se mostró "muy feliz por mi cuarta temporada en Puente Genil y en Asobal". "Estoy muy contento por el club, por apostar por mí y sobre todo a Paco por la confianza que me transmite", indicó el pivote brasileño. Además, reiteró su felicidad "por pasar un año más con esta familia, por compartir cancha con la gente de la Legión Pontana, que es la mejor afición con la que he estado y me siento muy feliz".

"Espero que esta temporada podamos conseguir el objetivo principal de quedarnos un año más en Asobal y conseguir también mis objetivos personales", comentó Márcio Silva. Además, deseó que "un año más normal, más tranquilo de cara a las lesiones, que nadie nos lesionemos y que sigamos compartiendo buenos momentos con nuestra afición, que es un orgullo".