Luisfe Reina seguirá unido al Ángel Ximénez para esta temporada

El Ángel Ximénez ha ejecutado la cláusula contractual para renovar a Luisfe Jiménez Reina de cara al próximo ejercicio en la Liga Asobal, el décimo seguido de una entidad pontana que cuenta ya con 13 piezas en la plantilla de Paco Bustos. El lateral cordobés regresó a casa en el pasado mercado invernal tras salir del Benidorm, club con el que compitió en la primera vuelta durante esta campaña.

De mutuo acuerdo, el Ángel Ximénez y Luisfe activaron la cláusula contractual que permitía la renovación automática de un jugador de la casa y que también será protagonista de la décima temporada de los de Puente Genil en la máxima categoría del balonmano nacional. El esperado regreso del de Puente Genil al club de su infancia llegó en el pasado mercado invernal tras quince años lejos de casa, desde donde marchó con tan solo 17 años para iniciar una extensa y admirable trayectoria que lo ha llevado a vestir la camiseta de un total de 12 clubes, incluso fuera de nuestras fronteras.

A sus 33 años, Luisfe, como indica el club en su comunicado, continuará haciendo historia en el club que lo vio crecer y con el que quiere seguir cumpliendo objetivos. Con su renovación, Paco Bustos cuenta ya con 13 jugadores de cara al próximo ejercicio. De momento, la entidad pontana, que selló este pasado lunes la continuidad de David Estepa, suma ya cinco fichajes en este mercado (Nordlander, Javi Muñoz, Martín Jung, Ribeiro y Buzle).

Luisfe Reina, en declaraciones al club, se mostró "muy contento y con mucha ilusión de empezar desde cero una temporada en Puente Genil". Entre los objetivos, indicó que hay que "intentar que el equipo sea competitivo, de por sí siempre, y tener aspiraciones. En la liga, al estar tan igualada, cualquiera puede tener ciertas aspiraciones o se puede complicar mucho la clasificación, por lo que tengo muchas ganas de que el equipo pueda dar un golpe en la mesa y hacer un equipo competitivo o muy competitivo".

"Espero que la afición se apunte, porque son súper importantes y en casa animan y aprietan muchísimo, y que al final todos juntos podamos hacer una temporada maravillosa", reconoció Luisfe Reina. También añadió el lateral cordobés que "al volver a Puente Genil, me he sentido más cómodo de lo que me esperaba".

"Sí que la situación era un poco compleja porque venía después de muchos años, muchos sentimientos encontrados, y te sientes un poco expuesto, pero es verdad que me he sentido muy bien recibido, con mucho cariño y sí es cierto que siento que juego en mi club y eso es algo que llevaba muchos años que no tenía una sensación tan intensa a la hora de competir con un club, así que estoy muy contento", comentó Luisfe Reina.