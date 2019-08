Porque el Nuevo Campo tiene menos metros que la mayoría de los estadios y pasa, además, por ser el único de superficie sintética de todo el Grupo IV. Toca adaptación, no queda otra; pero nada de excusas porque el Córdoba sabe que es favorito y está obligado a seguir ganando para estar al final del camino donde quiere: en la cima de la clasificación. Este sábado toca superar a un Villarrubia donde Víctor Algisí es la gran duda en la alineación de Javi Sánchez tras el golpe sufrido en Algeciras y Víctor sigue sin poder contar al no estar inscrito.

Martín aparta las excusas: "Es que' e 'y si' no viajan"

"Es un rival que está en nuestra categoría y merece el máximo respeto, al margen del campo y de todo lo que le queramos poner alrededor. Es un partido más y no pierdo energía en mirar si el campo es así o asao, porque es un campo con las dimensiones reglamentarias. Nuestro objetivo es ganar partidos y ahora toca Villarrubia". Se puede decir más fuerte, pero difícilmente más claro de lo que Enrique Martín lo dijo en referencia a la cita de esta noche en tierras manchegas. Porque el navarro recuerda que los blanquiverdes van "a competir, y luego ganarás, empatarás o perderás... pero es que e y si no están citados y no viajan. No valen excusas ni justificaciones; toca un campo de césped artificial, de dimensiones equis, y ante una afición ilusionada, y hay que disfrutarlo". "Tenemos referencias del partido de Algeciras y alguna del año pasado, tienen una propuesta muy clara y no creo que vayan a variar mucho, pero al margen de esto tenemos que tener el punto de competitividad e intensidad", insistió Enrique Martín, que espera contar con "un equipo plural".