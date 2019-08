Esa, la competitividad, será una de las armas para el choque del sábado ante los blanquiverdes, en lo que será "la primera vez" que Toni Seoane se enfrente al primer equipo del Córdoba: "¡Quién me lo iba a decir a mis 30 años! Será algo especial, nunca he vivido esa situación, pero a mí no me gusta perder y una vez que pite el árbitro intentaré competir y ganar el partido". Eso sí, su deseo para el final de temporada es " que nosotros nos salvemos y por supuesto que el Córdoba logre el ascenso" . No estaría mal la cosa...

La oportunidad que no llegó y el debut en Castalia

Recordando su paso por el Córdoba, Toni Seoane prefiere quedarse "con los buenos momentos", si bien tiene la "espinita de esa oportunidad que parecía que me daban" y no llegó. "Entrené con Juan Luna, Rafa Berges o Lucas Alcaraz, pero no se apostó realmente por mí, no porque ellos no quisieran, tal vez porque yo no estaba preparado", matiza el cordobés, que no llegó a hacer una pretemporada con el primer equipo pese a estar cuatro años en el filial siendo "de los destacados". "Pensé que podía llegar. Tuve la mala suerte de romperme la rodilla. Berges me dijo que confiaba en mí, pero cuando me operaron vieron que el cartílago lo tenía destrozado y de un mes se fue a seis de recuperación. La dirección deportiva no quería ni renovarme", recuerda el pivote, que se queda con su debut ante el Castellón tras haber ido convocado ya ante el Huesca: "Fue un debut casi testimonial, pero me hizo una tremenda ilusión".