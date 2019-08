Isaac Becerra pasó este miércoles por la sala de prensa de El Arcángel, tras el primer entrenamiento semanal del Córdoba CF con vistas al choque ante el Villarrubia del próximo sábado (Nuevo Campo Municipal, 20:00). El meta blanquiverde se mostró contento después de haber logrado el pasado domingo el triunfo ante el Recreativo Granada (2-1) y restó importancia a haber trabajado al margen del grupo, algo sólo "por precaución, una pequeña molestia sin más".

Como no podía ser de otra manera, el badalonés ha sido cuestionado por el tempranero gol encajado ante los nazaríes, apenas con diez segundos de juego. Y ha sido claro al indicar que "no te da tiempo a pensar mucho, pero lo que sí me gustó fue la respuesta de la afición y la respuesta del equipo. Fuimos merecedores de la victoria y lo demostramos desde que encajamos el gol. Creo que el equipo estuvo muy sólido, buscando constantemente el gol y la portería contraria, y al final tuvimos el premio de conseguir el empate en el último suspiro con ese penalti que nos dio los tres puntos".

Becerra no quiere darle muchas vueltas al cartel de favorito que tiene el CCF, y sólo ha matizado lo que todos los componentes de la plantilla, y el propio Enrique Martín, han dicho repetidas veces: "Aquí todo el mundo tiene claro a lo que hemos venido y el objetivo principal, que es ascender. No tenemos que pensar ni que somos favoritos ni nada, simplemente centrarnos en nuestro objetivo, que es ascender y poco más".

Bajar a Segunda B, una motivación más

Con todo, su fichaje fue de los más llamativos del verano en clave cordobesista, teniendo en cuenta su gran experiencia en Segunda División, con pasado en el Real Madrid Castilla, el Girona, el Valladolid y el Nàstic. Al respecto, el portero ha comentado que "las oportunidades están para algo y para mí el Córdoba ha sido una oportunidad importante de cara a mi carrera deportiva y me he decidido por el proyecto que me propusieron. Ha habido otros proyectos, pero este es el que más me ha apasionado y más me ilusionaba, y encima teniendo como entrenador a Enrique Martín que ya lo conocía de mi etapa en Tarragona".

Mirando ya al futuro, Isaac Becerra también se ha detenido en el próximo encuentro ante el Villarrubia, un equipo recién ascendido a la categoría, y que tiene un campo pequeño y de césped artificial, algo a lo que "no le estamos dando mucha importancia porque tenemos que adaptarnos al medio que haya. Desgraciadamente nos toca jugar en campo de hierba artificial, creo que todo el mundo durante su formación ha jugado en campos de césped artificial e incluso en tierra y no va a ser un hándicap para nada".

Sobre las reducidas dimensiones del Nuevo Campo Municipal villarrubiero, el cancerbero catalán ha admitido que "la tensión siempre debe de ser máxima. Creo que es fundamental que estemos concentrados los 90 minutos sobre todo para que no nos pase lo que nos pasó este fin de semana", en clara alusión a ese gol encajado en el arranque. El meta ha insistido en que jugando con pocos huecos "es importante el portero para corregir, y en caso de que haya algún desajuste defensivo, poder salir e interceptar ese balón".

El vestuario, aislado del ruido extradeportivo

A nivel global, Becerra ha reiterado también que después del primer triunfo, el vestuario está "con ganas de más. El objetivo lo tenemos claro y lo que queremos es que llegue el siguiente partido para intentar conseguir los tres puntos otra vez y, sobre todo, enganchar a la afición, que es lo que nosotros queremos, que cada fin de semana venga al estadio, nos anime y sea el jugador número 12. En nuestra mano está que no sean 9.000 o 10.000, sino que esté el campo lleno y nos animen durante todos los partidos los 90 minutos".

Por último, al portero también se le ha requerido su opinión sobre el ruido extradeportivo que agita al Córdoba, si bien ha pasado de puntillas porque "suficiente tenemos con concentrarnos en lo meramente deportivo para estar pensando en eso. Para eso hay gente fuera que se encarga de ello y nosotros sólo nos tenemos que centrar en jugar, en ganar los partidos, y en conseguir el objetivo. Lo que está fuera de nuestro alcance no pensamos en ello".