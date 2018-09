Cuando la soga aprieta...

La soga aprieta, pero aún no ahoga. Y con ese aliento que empieza a escasear, el Córdoba encara una nueva final, ahora sí con mayúsculas, obligado a vencer para tomar aire en la tabla y aliviar la figura de José Ramón Sandoval, al que se discute casi más dentro que fuera del club apenas un mes después de arrancar la temporada. Es la ley del fútbol, la falta de resultados, que dejan la memoria a un lado para centrarse en el presente, nada halagüeño en un conjunto que, consumidos cinco de los 42 capítulos del curso, no sabe lo que es ganar. Una asignatura que intentará aprender, de una vez por todas, ante un rival que anda en la misma situación y que ya ha gastado el comodín del relevo en el banquillo en un intento de hallar la reacción.

Ahora es Oltra el que llega liderando a un Tenerife que no ha ganado nunca en liga en El Arcángel y que alcanza la cita después de caer en sus tres últimos partidos oficiales, incluido el estreno copero. Eso terminó con la etapa de Joseba Etxeberria en el Heliodoro, un aviso a navegantes que a Sandoval le pilla en plena marejada. Porque el Córdoba no sólo no ha estrenado su casillero de victorias, Copa del Rey al margen, sino que viene dejando unas sensaciones que no invitan precisamente al optimismo. Sin marcar en los tres últimos choques ligueros y con la defensa más vulnerable de la categoría (13 goles), los blanquiverdes no pueden descuidarse más, sobre todo para instalar algo de calma en un ambiente ya viciado desde la temporada pasada, que acabó en fiesta pero vivió episodios negrísimos.

Jesús Valentín, ya con el grupo, y Erik Expósito, con un golpe, son dudas para recibir al TenerifeEl técnico sólo podrá elegir dos sub 23 más entre Quezada, Aguado, Sebas, Erik o Andrés

Por si fuera poco, el CCF tendrá que modificar hoy, una vez más, su alineación, aunque no parece que vaya a ocurrir lo mismo con el sistema, que se mantendrá firme sobre una defensa de cuatro. De momento, Jesús Valentín es duda pese a que ayer ya completó el entrenamiento con el grupo, una situación que comparte con Erik Expósito, que arrastra un golpe. Con todo, la principal novedad estará en la portería con la presencia de Alberto González, toda vez que Carlos Abab estará en la grada por la cláusula del miedo impuesta por el club chicharrero en su contrato de cesión; Llamas estará en el banco, completando una nómina que invita cuanto menos a la reflexión.

De hecho, la obligada titularidad de Alberto condiciona a Sandoval la elección del resto del equipo, toda vez que en el campo no está permitido que haya más de cuatro sub 23 y, para evitar riesgos, el técnico no sumará más de tres de una tacada. Tendrá que elegir entre Aguado, Erik Expósito, Andrés y los hasta ahora menos habituales Quezada y Sebas, aunque precisamente el hispano-dominicano tendría opciones de ocupar el lateral zurdo en esta nueva finalísima.