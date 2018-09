Sandoval: "No nos puede ganar nadie en actitud"

Tan locuaz como acostumbra y regateando las dudas existentes sobre su continuidad al frente de este proyecto en caso de no vencer al Tenerife, José Ramón Sandoval se mostró partidario de "ir a tumba abierta" en el partido de esta tarde porque "no nos vale el empate ya". "No nos puede ganar nadie en actitud; tenemos que salir a ganar cada disputa, cada balón dividido, cada duelo, para luego ganar confianza para que con balón seamos el equipo que quiero", insistió el técnico madrileño, que dejó claro que no se cree "nada" de su posible destitución en caso de derrota.

El de Humanes ha diagnosticado uno de los problemas del Córdoba en este inicio liguero y pasa porque "la falta de concentración nos está penalizando mucho", sobre todo en las acciones de estrategia defensiva. En eso ha insistido durante toda la semana Sandoval, que achaca ese lunar a que "venimos de un momento en el que las piernas van más lentas que las cabezas", en clara referencia a todo lo vivido durante un verano peculiar que hay que empezar a olvidar.

No me creo nada de que me puedan echar si no ganamos el partido, ni el cordobesismo tampoco se lo cree"

Con todo, el preparador cordobesista recordó "lo condicionado" que está, por ejemplo esta semana, "para cuadrar la convocatoria y la alineación", que viene marcada ya por la obligada titularidad de Alberto González en la portería que marca el resto de las elecciones. "Era el cuarto portero, tiene cualidades, pero va a entrar en un momento que no es el ideal para él", puntualizó el madrileño, que prefiere centrarse en "buscar soluciones" tras una primera fase de la temporada con muchos obstáculos, unos impuestos por LaLiga y todos elegidos por el propio club.

Sobre el resto del equipo, Sandoval dejó caer que mantendrá su apuesta por el 4-1-4-1 de las tres últimas jornadas, dado que "no podemos pegar m ás bandazos", si bien el límite de sub 23 marcará en parte su elección para no caer en una alineación indebida.

Sin embargo, la receta principal que esgrime el de Humanes para rescatar al CCF de la situación clasificatoria en la que se encuentra pasa por aunar "paciencia y confianza", pues "si todos nos adaptamos y no miramos el resultado, vamos a sacar provecho, porque creo que en mis jugadores y esto se acaba en la jornada 42, no en la 4", en lo que puede entenderse como un mensaje para los que discutan su figura dentro de la institución.

Entre ellos, la consejera Magdalena Entrenas, que hace unos días criticó su planteamiento en La Rosaleda: "En este mundo tenemos que asimilar lo que tenemos. Es una opinión y sólo puedo hablar con ella y que me lo explique a mí, intentar que esas opiniones se queden de puertas hacia adentro, porque por querer ayudar sólo ponemos palos en las ruedas".

Mirando ya al Tenerife, Sandoval matizó que el cambio de Oltra por Etxeberria le ha "cambiado el paso" porque ya tenía escrutado al rival, algo que además puede dar "un plus" a los jugadores chicharreros que el CCF debe contrarrestar con que "venimos rabiosos y estamos ante nuestra afición; no nos puede ganar nadie en actitud". Todo pese a que enfrente estará "un rival a tener muy en cuenta que va a estar arriba del todo".

Sin embargo, en la situación actual, "no estamos ahora para esperar, pero no va a cambiar el planteamiento, y más jugando en casa, porque tenemos más jugadores que ellos. Sin balón, no podemos dejarlos pensar, y con balón ser rápidos y verticales, no provocar presiones adelantadas suyas. A veces vamos con pistolas de agua y yo creo que tenemos metralletas, pero tengo que convencerlos de ello", sentenció Sandoval.