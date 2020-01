En la noche cerrada, en mitad de la nada, un par de estrellas bastan para alumbrar el camino. Hace falta poco más cuando se mantiene la calma, esa que manejan como pocos los veteranos, los que saben de qué va esto mejor que nadie, los que apuestan por mirar al frente en los momentos de dificultad extrema. Por muy complicado que parezca. Porque dando los pasos adecuados, lo normal es alcanzar la meta con éxito, aunque haya que sortear obstáculos.

No fueron precisamente pocos los que el Córdoba CF se encontró en Granada, donde firmó una de sus actuaciones más oscuras de la última etapa. Esta vez no hubo fases de brillantez continuadas; se redujo todo a dos chispazos de calidad, dos apariciones en el área de Javi Flores y De las Cuevas. Fue la única luz de la tarde, aunque suficiente para acabar con la resistencia del colista, que no fue peor, que mereció mejor suerte. Pero en el fútbol, los merecimientos sin goles sirven de poco. Y éstos los puso el cuadro cordobesista, que sigue quinto, ahora a un punto del play off a la espera de que el miércoles se pongan al día los cuatro primeros de la tabla, que el fin de semana tuvieron Copa, tras enlazar cuatro salidas sumando (10 puntos de 12 posibles).

Los blanquiverdes salieron valientes, descarados, con ritmo... pero eso sólo les duró 14 segundos. Fueron los que transcurrieron entre el saque de centro y un primer balón colgado al área por Fernández que, tras el toque de Javi Flores, Owusu no pudo empalar. A partir de ahí, como una semana antes en Huelva, como es casi costumbre ya en muchas salidas, el equipo de Raúl Agné fue incapaz de mostrarse superior al filial rojiblanco, con más piernas, con más ímpetu, con más ganas.

Buscando siempre la referencia ofensiva del gigantón Nuha, titular casi sin conocer a sus compañeros, con Migue García y Mario abriendo el campo de forma constante por fuera, el Recreativo Granada fue acumulando más pelota, y ya por ahí empezó a estar más cómodo. Porque no es nuevo que el Córdoba sufre cuando no tiene la posesión, que duraba poco por la buena y alta presión nazarí, apretando de lo lindo al debutante Garrido, con muchísima dificultad para dar un pase más allá de unos metros al costado.

El avance del crono fue impasible ante una acumulación de malas entregas, pérdidas absurdas, escaso bagaje en lás areas... Hasta que una contra lanzada por De las Cuevas originó la primera llegada clara visitante: Zelu finalizó con un derechazo que buscaba el palo corto, encontrando las manos de Unai para repeler a córner. Para no ser menos, el equipo de David Tenorio respondió con la aparición de sus dos exteriores, con el envío tocado de Migue García y la volea de Mario al lateral de la red. Todo en un minuto. Los otros 44, directamente fueron para tirarlos a la basura.

Sin apariciones por dentro de Javi Flores, sólo con la capacidad de tirar hacia arriba de Miguel de las Cuevas, y con Zelu y Owusu la mayor parte del tiempo en guerra de espaldas a la portería, engullidos por los centrales, el CCF no estaba en el verde. No es que sufriera en exceso, pero el tiempo de descanso debía servir para volver a resetear, para empezar a mostrar la diferencia que se supone entre un aspirante al ascenso y el colista. Y eso no se vio, más bien todo lo contrario, en un nuevo primer tiempo gris oscuro.

Con todo, con un banquillo que evidencia la necesidad, urgente, de sumar efectivos, el primer movimiento de Agné fue sustituir a Garrido por Chus Herrero; sobre el papel, ningún cambio significativo, más allá de intentar dotar de más confianza al resto del once, tanto con balón como sin él. Y de primeras tocó lo segundo, ya que el Recreativo Granada salió enchufadísimo, con los extremos cambiados de perfil, amenazando cada vez con más claridad.

Un testarazo forzado de Nuha, sin potencia suficiente para sorprender a Becerra, y principalmente una combinación entre Isi y Mario, finalizada con un tiro cruzado que se fue un palmo sin que Marong llegara a empujarla junto al poste fue la carta de presentación de los rojiblancos, que demostraron por qué son el equipo menos realizador del Grupo IV. Pero ni siquiera eso justifica la falta de tensión de la línea defensiva.

Los locales perdonaron cuando tuvieron a su merced al CCF, que se sobrepuso como lo hacen los grandes púgiles, con un derechazo directo al mentón. La primera jugada larga, con conexión de los dos laterales a 30 metros del arco contrario, acabó en el golazo de Javi Flores, que hizo bueno el caramelo desde la derecha de Fernández. De capitán a capitán para rescatar a un equipo que no estaba en el partido, y que durante unos minutos pudo abrir más la brecha, sobre todo con una transición a la carrera de Flores que De las Cuevas no supo finalizar.

El escenario era idílico, pero el Recreativo Granada aún no había dicho su última palabra. Tras recuperarse del golpe, los rojiblancos pasaron al ataque, reforzados por una primera y doble ocasión clarísima de Rubén Sánchez que Becerra desbarató, primero con las manos y luego tirando de reflejos con los pies, desde el suelo. La producción mermó por el trabajo cordobesista, lo que llevó a Tenorio a redoblar armas. El todo o nada se cobró una primera intentona baldía de Nuha, con otro cabezazo forzado sin la mayor complicación para el meta.

El encuentro entró en su fase final con los rojiblancos colgando balones al área de manera continua, hallando siempre un frontón que repelía cada intento. Los nervios subían porque el marcador se encontraba aún abierto, y entonces una acción de picardía del juvenil Fran Gómez la resolvió De las Cuevas con un latigazo a la red para cerrar una batalla que tiene que servir de aprendizaje. Porque no siempre las condiciones harán que la simple luz estelar sirva para alumbrar el buen camino.