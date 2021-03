La portería a cero, el reto inmediato del Córdoba CF

El Córdoba CF ha encajado gol en sus seis últimos partidos oficiales, cinco del campeonato en el Subgrupo IV-B de Segunda B, y uno, el que abrió la serie, que supuso su eliminación de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad. Antes, había enganchado una dinámica calcada, en cuatro choques ligueros y dos del torneo del KO, con la portería a cero. La primera sirvió para dar forma al récord de Pablo Alfaro en su arranque en el banquillo blanquiverde, pues estuvo adornada de cinco victorias y un empate que relanzaron el proyecto tras el errático inicio con Juan Sabas. La segunda, con tres tropiezos y dos empates, dio paso a una crisis quebrada por fin en la cita más reciente ante el Linares Deportivo que ha devuelto la ilusión para pelear por los puestos de honor.

Con este somero resumen, parece claro cuál es el camino más corto para que el Córdoba enlace la dinámica de triunfos que necesita para aspirar a una de las tres primeras plazas que garantizan un sitio en la futura Primera RFEF y seguir en la lucha por el ascenso al fútbol profesional: dejar la puerta a cero. Ese es el reto inmediato a perseguir por la escuadra cordobesista desde el domingo ante el Real Murcia (El Arcángel, 18:00), choque ante el que pretende recuperar parte de sus señas de identidad perdidas, como la defensa en bloque alto o el mayor control de la situación desde la posesión; implementar otras como el juego a pelota parada, y mantener las que le están funcionando, como las transiciones rápidas y al espacio para crear peligro sobre el portal enemigo.

Cuando todos esos condicionantes se han dado, el CCF ha sido fiable. Y lo ha sido con Isaac Becerra, ahora de baja por lesión, y con Edu Frías, titular desde el último choque y que seguirá como último obstáculo para evitar el pase a la red del enemigo de turno. De hecho, ambos tienen números similares, pues el primero contabiliza cinco partidos sin encajar, mientras que el ex del Espanyol lo ha hecho en tres, todos ejerciendo de local, curiosamente: la victoria por la mínima en el estreno liguero ante el Lorca Deportiva (1-0), el empate sin goles ante el UCAM Murcia (0-0) y la victoria copera ante el Albacete (1-0).

Ocho partidos con puerta a cero... y ocho victorias en lo que va de campeonato (seis en lo que importa de verdad, que es la liga). Pero no es una ecuación sine qua non, pues el Córdoba también ha sabe lo que es ganar sin blindar su arco. Lo hizo ante el Linares (2-1), y también en la primera salida a Yecla (1-3). Eso no quita que hasta el 75% de los triunfos hayan llegado por la vía de la puerta a cero, que es la que toca coger de nuevo ahora para elevar de manera exponencial las opciones de sumar de tres, que es el único camino que en la actualidad es válido para mantenerse con vida en la carrera por el ascenso.

La receta es más que conocida, y solo es cuestión de ponerla en práctica ante un Murcia que en el estreno de Loreto como entrenador tuvo muchos problemas en el área propia ante el Yeclano, si bien supo resistir para terminar ganando (2-1) y seguir la estela de los cinco primeros. Los pimentoneros rompieron también una serie de cuatro partidos sin vencer, con un idéntico balance al del CCF (dos puntos de 12), por lo que en su visita a El Arcángel intentarán dar continuidad a su crecimiento... a costa de un igual. El que pierda sabe ya que quedará eliminado.