El Córdoba CF, ante un cambio de escenario

El Córdoba CF ha vivido un fin de semana sin competición que, pese a eso, ha dado para mucho. De partida, ha tenido que servir para recuperar fuerzas y limpiar la mente para las tres finales que restan, además de variar el escenario clasificatorio en clave blanquiverde. El segundo tropiezo consecutivo del filial del Betis ante el Yeclano Deportivo -los azulgrana están llamados a ser juez y parte en este tramo clave de la primera fase de la temporada en el Subgrupo IV-B- ha dejado al Sevilla Atlético como el gran rival por la tercera plaza, objetivo para el que hay que recordar que los cordobesistas siguen sin depender de sí mismos.

Con el Linares Deportivo y el UCAM Murcia distanciados por ahora, con 27 y 26 puntos, respectivamente, los otros cuatro aspirantes a acabar la primera fase entre los tres primeros que asegura la presencia directa en la futura Primera RFEF y permite seguir en la pelea por el ascenso al fútbol profesional están separados por apenas un punto. Son el Sevilla Atlético, el Betis Deportivo y el Real Murcia, además del CCF, que debe jugar todavía con los dos últimos, ambos en El Arcángel -los grana llegan el próximo domingo (18:00)- y tiene perdido el goal average particular con el filial sevillista tras la doble derrota en casa y en el Jesús Navas.

Esos dos resultados negativos convierten a los nervionenses en el principal enemigo, algo que hace solo un par de semanas parecía complicado imaginar. Entonces, el otro equipo dependiente de la capital andaluza, el Betis Deportivo, se antojaba como la gran amenaza, más allá de los dos equipos distanciados en la tabla, por esa serie de 12 partidos sin perder que adornaba su trayectoria en el campeonato. Pero todo eso ha cambiado en apenas diez días, con la derrota ante el Recreativo Granada y el empate ante el Yeclano que han destapado la vulnerabilidad del filial bético, que el domingo próximo debe afrontar el derbi sevillano y en el epílogo de esta primera fase visitará El Arcángel.

Los tres equipos están igualados a 23 puntos, siendo ahora tercero el Córdoba al no haberse cerrado todavía los duelos directos, lo que da valor al balance general de goles a favor y en contra. Con uno menos aparece el Real Murcia, rival el domingo de los blanquiverdes en este tramo final ya por eliminación directa. Ambos se encuentran en una situación similar, pues no les queda otra que ganar y esperar a ver qué hacen los que le anteceden en la tabla para multiplicar o reducir, quizás hasta cero, sus opciones de acabar entre los tres primeros a la conclusión de esta primera y exigente fase del curso.

"Somos conscientes de que no hemos hecho nada. Era una obligación ganar (al Linares) y sabemos que no hemos hecho nada. Volvemos a no mirar más allá del Murcia, con un objetivo muy claro", apuntó Bernardo Cruz, uno de los capitanes, en una entrevista concedida este fin de semana a el Día. El cordobés ponía así los puntos sobre las íes en lo que debe ser el deambular de la escuadra cordobesista en este mes de marzo. El ideal del cholismo, con ese partido a partido, es ahora más que nunca libro de cabecera para un equipo que es consciente de que, si no falla, tendrá sus opciones, pues cuando el final asoma, los nervios aprietan. Y ahí no todos saben jugar, como se ha demostrado con este bajón del Betis B que ha variado el escenario.