Pablo Alfaro: "Vengo a pelear por ascender al Córdoba CF"

Un par de horas después de tomar las riendas del equipo, con un entrenamiento desarrollado a puerta cerrada en El Arcángel, Pablo Alfaro ha sido presentado oficialmente como técnico del Córdoba CF. El técnico maño, que ha estado acompañado por el consejero delegado del club, Javier González Calvo, y el también consejero Adrián Fernández-Romero, ha dejado claro que viene "a pelear por ascender".

"Voy a defender el escudo con la misma pasión que siempre he demostrado y a ganarme el respeto de todo el cordobesismo en base al trabajo", ha continuado el preparador aragonés, después de recibir las calurosas palabras de bienvenida de González Calvo. El CEO blanquiverde se ha disculpado por la tardanza con la que han ido todos los actos en "un día largo" y antes de nada ha agradecido su trabajo a Juan Sabas y su cuerpo técnico "por el trabajo realizado en estos tiempos tan difíciles".

Javier González Calvo se ha mostrado "bastante contento" tras asegurarse la incorporación de Pablo Alfaro, al que ha deseado "la mejor de las suertes, porque la suya será la nuestra". Así ha cedido el testigo al ya nuevo entrenador cordobesista, que tras la sesión matinal volverá a verse esta tarde con el equipo, dividido en dos grupos, para trabajar de manera separada los conceptos defensivos y los ofensivos. No hay tiempo que perder porque el partido con el Real Murcia está ya a la vuelta de la esquina.

¿Qué sello o identidad quiere que tenga el equipo?

"Vamos a coincidir en lo que nos gustaría. Venimos porque el proyecto tiene la suficiente solvencia y profesionalidad y eso pesa mucho para venir a Córdoba. A su vez lo que significa poder formar parte de una entidad como el Córdoba, y queremos trasladar esa imagen al campo. Es un club dinámico, un gran club, con ambición y queremos que eso se traslade a lo que podamos ver en el campo. Tenemos que transmitir ilusión y ganas de vencer, con la humidad y el compromiso que no podemos perder, y tenemos que ser ambiciosos para que cuando la gente nos vea jugar, vea las ganas de vencer y la ambición de un equipo que sea presionante y vaya a por los rivales, que busque la victoria y quiera tener buen juego. Y vamos a buscarlo porque tenemos cualidades, porque queremos quedarnos con todo lo bueno que el Córdoba ha hecho. Es de ser inteligentes empaparse de todo lo bueno hecho e ir dando matices".

¿Cómo se define como entrenador?

"Voy a intentar explicarlo con un símil. Fui defensa 18 temporadas y disfrutaba mucho más viendo a mis compañeros atacar que haciendo vigilancias en nuestra área. Cuando hablo de que el equipo transmita es que transmita ilusión, vaya a por el partido desde el principio, que cuando la pierda la pelota tenga la intensión de recuperar rápido, contrarrestando al rival y provocando sus errores porque tú propones. Teniendo todo lo bueno que tiene, porque conozco a casi todos los jugadores, me gustaría sacar el máximo partido a la plantilla y al proyecto del Córdoba".

¿Cómo está el vestuario tras la salida de Sabas? ¿Ha podido hablar con él?

"No he hablado con Juan porque la primera llamada que tengo del club es el lunes por la noche, pero mi intención es hablar con él porque hemos sido compañeros de vestuario en el Mérida. Pero la situación tan anómala que todos hemos vividos nos ha cogido a todos con el paso cambiado y venir a entrenar con la ilusión que él vendría pero no poder debutar por el confinamiento... y ahora la competición es anómala y con matices; es muy complicado. Si no tienes rendimiento muy inmediato, eso penaliza. He visto al equipo y tiene cosas muy buenas, y eso no lo podemos tirar a la basura. Venimos a sumar y a darle los matices que cada entrenador tenemos".

¿Le falta carácter al equipo, creerse lo que puede ser?

"Eso va muy asociado a la autoestima. Si cogéis el currículo de los futbolistas, muchos han estado más en Segunda que en Segunda B, e incluso en Primera y la capacidad está demostrada. Mi objetivo es sacar el 100% al mayor número de componentes de la plantilla y eso pasa por conocer el vestuario, exprimirlo bien… La exigencia tiene que ser desde el principio, pero eso no lleva al éxito, sino que hay que bajar al barro que exige la Segunda B".

¿Qué no le ha gustado del equipo en estas primeras jornadas?

"No lo voy a decir, no voy a dar pistas. Hay cosas mejorables y vamos a intentar hacerlo para que al final todo eso nos lleve a ser ese equipo que represente al Córdoba y a este club. Nuestra intención es que los adversarios noten que cuando juegan contra nosotros esa semana sea dura, porque sepan que se enfrentan a un equipo con cualidades, ambición, hambre por estar arriba, y eso se tiene que ver, ya cuando estás en el túnel de vestuarios se tiene que oler. Con respeto para todos, queremos ser ese tipo de equipo, pero no va a ser fácil. El único que depende de sí mismo ahora mismo en nuestro subgrupo para ser primero es el UCAM Murcia, pero tenemos que hacerlo bien y nuestro papel. El curso se aprueba en junio, no en los parciales".

¿El único objetivo es el ascenso a Segunda?

"Vengo a pelear por ascender. No tengo una varita mágica para asegurarlo, pero vamos a pelear por hacerlo. Pero eso se consigue trabajando para conseguir los tres puntos en Murcia y ante El Ejido…".

¿Qué ha cambiado en una categoría que conoce bien con el nuevo formato?

"Todo, pero la ventaja es que ninguno tenemos experiencia en este tipo de competición. La temporada pasada me tocó jugar un play off (con la UD Ibiza, eliminada por el Cornellá a las primeras de cambio) en el que tuvimos tres meses parados y diez semanas sin competir para preparar un partido; todo es tan novedoso... pero poco a poco los jugadores se acostumbran a jugar en campos vacíos, a no vivir el vestuario y todo eso hace que sea muy diferente. Hay que adaptarse rápido a todo y esta categoría te lo exige. En Primera o Segunda el balón siempre bota bien, los campos son buenos, y aquí un día te toca un filial, otro césped artificial, y si no te adaptas, por mucha calidad que tengas, no compites".

¿Qué hay que cambiar para el domingo romper la racha en Murcia?

"Estamos en una situación de urgencia, sin estar en urgencias. Nos llaman para arreglar esta situación y tenemos tres días para ganar tres puntos el domingo. Pero repito que no he visto al equipo mal. Hoy ha sido una sesión cortita, pero intensa y veo a los jugadores con ganas y eso es porque el trabajo anterior ha sido bueno. Hay que conocernos poco a poco todos y, a partir de ahí, tocar matices y tomar decisiones; lo bueno hay que mantenerlo y progresar desde ahí".

¿Se aferra a un sistema de juego claro?

"Me gusta mucho la versatilidad, ser un equipo con variantes y que sea capaz de encontrar soluciones durante le partido; y me gustaría poder hacerlo y premiar el trabajo. Ojalá sea capaz de tener 18 o 19 jugadores importantes en la plantilla. Repito pocas alineaciones y me gusta que la plantilla sea útil y que el que se lo gane tenga ese premio".

¿El primero paso es recuperar la seguridad defensiva?

"Encajar penaliza mucho. Pero se puede defender bien siendo atrevido y valiente, sin distancias, que la presión sea alta y buena, con un repliegue rápido... Y también habrá momentos de replegarse y acercarse al área. Ele quipo tiene capacidad para ir creyendo en eso y poco a poco ir haciéndolo. El objetivo es quitarle el balón al rival cuanto más cerca de su área mejor para tú tenerlo".

¿Cuánto valora la presencia de la afición en el campo?

"Es la gran pérdida que hemos tenido en todos los espectáculos y en el fútbol. Estoy deseando de que superemos esta situación porque el fútbol forma parte de la vida y ojalá pronto haya una vacuna. Siempre he preferido ir a un campo que me chillen antes de que no me digan nada, fuera de casa claro. Vamos a intentar que esto tenga un color que merezca la pena cuando podamos estar juntos".