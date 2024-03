El Córdoba CF regala dos puntos en Mérida (2-2)

Un empate que sabe a derrota. El Córdoba CF regresó de Mérida con la amarga sensación de haber tirado por tierra en media hora nefasta el sobresaliente trabajo de una primera parte para enmarcar en el Romano José Fouto, feudo donde los hombres de Iván Ania se dejaron dos puntos que ya saboreaban para recibir un varapalo importante en el momento menos esperado.

Después de plasmar su superioridad ante el conjunto extremeño con claridad en 45 minutos de buen fútbol -aunque con indicadores de lo que llegaría después, los blanquiverdes desconectaron de manera inexplicable al regreso del descanso y casi acaban perdiendo ante un rival que supo aprovechar la relajación del equipo cordobesista, que ve ahora que el Castellón se aleja a cinco puntos y tanto el Ibiza como el Málaga pueda ejercer presión por detrás.

El de Mérida fue quizás el partido más extraño de la temporada para el Córdoba CF. Una primera parte de sobresaliente dejó paso a una segunda de suspenso, con los jugadores bajando la intensidad de manera alarmante e Iván Ania sin saber ponerle remedio desde el banquillo, con cambios tardíos y poco efectivos, para completar el desbarajuste. Dentro de la apabullante dinámica ganadora del equipo cabía un tropiezo, pero la forma en que llegó en el Romano, ante un rival inferior y que estuvo en la lona durante muchos minutos, hace que el empate sepa aún peor para el equipo blanquiverde.

Y es que nadie podía imaginar el desenlace del encuentro atendiendo a cómo arrancó la contienda en Mérida. Iván Ania volvió a apostar por jugar sin una clara referencia ofensiva, dada la baja de Casas por segunda semana consecutiva, pero esta vez el plan de juntar a Kike Márquez y Kuki Zalazar le salió bastante mejor, fruto del trabajo de toda la semana. A los dos minutos de partido, Carracedo gozó de una primera contra que acabó en córner pero que ya dejó ver una de las vías por las que el conjunto blanquiverde iba a descoser a su rival. Lo hizo apoyado en la movilidad de su punta de ataque, con la que castigó a la defensa del Mérida una y otra vez. Sin referencias a las que defender, los centrales del conjunto extremeño tuvieron mil problemas para vigilar su espalda, a lo que tampoco ayudó la labor de sus laterales. De manera muy vertical, y cada vez que recuperaba el balón en la medular, el Córdoba percutía con peligro.

Kike Márquez gozó de una buena ocasión al minuto 4, en un contragolpe que Bonaque abortó cuando Kuki Zalazar ya se relamía en el punto de penalti. El Mérida, activo cuando lograba sobrepasar la medular, sufrió un mundo en campo propio y con cada error se echaba una palada de tierra encima. Y eso que los de David Rocha tuvieron una buena ocasión cuando Chuma le ganó un duelo individual a Calderón y conectó con Javi Martín, que no resolvió bien en el área visitante.

Fue un pequeño susto que no sacó al Córdoba de su plan de partido, con el que siguió percutiendo por bandas y haciendo mucho daño a un equipo endeble por los costados y poco contundente en su área. Albarrán estuvo a punto de regalar a Kuki Zalazar el primer gol al cuarto de hora y, poco después, Kike Márquez dejó escapar incomprensiblemente un balón en el área después de que Diarra robase en campo rival y lo dejase solo ante Palomares.

El Mérida volvió a estirarse para sacudirse el dominio del Córdoba y Busi no remató en el área un buen centro de Llácer que Calderón no acertó a despejar. Fue el preludio del primer gol del partido. El Córdoba ya había dejado sensación de mucho peligro sin llegar a concretar, pero eso lo zanjó Adilson Mendes con una acción brillante. El portugués recibió de Calderón, quebró a su par con la izquierda y soltó un derechazo que Palomares no pudo repeler. Un golazo para hacer justicia a lo visto en la primera media hora de juego.

El tanto terminó de consolidar el apabullante dominio del Córdoba, que pese a todo volvió a ver como el Mérida se revolvía con una buena ocasión de Chuma, cuyo disparo al contragolpe se marchó ajustado al poste. Una falta de pegada que hizo la diferencia, pues en cuanto tuvo ocasión el CCF encarriló el choque. Fue en otra gran acción de ataque, generada por un robo de Calderón en campo rival. El sevillano conectó con Kike Márquez, que cedió con un toque sutil para que Kuki Zalazar entrase como un tren y batiese a Palomares a placer. Tres toques y un golazo para dibujar un final de la primera parte plácido y sin sobresaltos.

Tan fácil lo vieron los cordobesistas que regresaron tras el asueto con una alarmante falta de intensidad que permitió al Mérida dominar desde el pitido inicial. Rocha se la jugó dando entrada a Sandoval para buscar más mordiente en ataque y su equipo respondió bien, llegando al área de Carlos Marín y avisando al Córdoba de que el partido no había acabado.

Los emeritenses se hicieron dueños y señores del balón, con un CCF a medio gas, que llegaba tarde a los duelos individuales y que por momentos pecó de esa indolencia que la mayoría de las veces termina costando cara. Un partido que parecía de guante blanco, de repente se había puesto peligroso y esa sensación se agudizó pasada la hora de juego, cuando un mal pase atrás de Diarra cogió a Lapeña descolocado y permitió que Chuma encarase a Carlos Marín para recortar distancias con facilidad.

El 2-1 no pareció despertar de su letargo al Córdoba, pero al Mérida le insufló un subidón que impulsó su desempeño. Sin tiempo para rehacerse, el equipo blanquiverde cedió metros de terreno y permitió que su rival siguiera atacando, encontrando rápidamente el premio en un disparo lejano de Sandoval que Carlos Marín se tragó para completar el esperpento.

Era el minuto 64 y el Mérida había conseguido levantarse y dejar muy tocado al Córdoba, que vio como Javi Martín gozó de una clarísima ocasión para terminar de voltear el marcador. Ania trató de reaccionar -demasiado tarde- dando entrada a Isma Ruiz, pero el granadino estuvo impreciso y no dotó al equipo de tranquilidad y precisión para recuperar el control del partido.

Una vez que el fulgor del Mérida bajó, con un cuarto de hora todavía por delante, el Córdoba recuperó el balón y trató de rehacerse, pero ya tenía enfrente a un rival reactivado y bien posicionado, dispuesto a defender el punto sin renunciar a completar la machada en una contra. Los de Ania intentaron mover el balón de lado a lado pero entre la precipitación y los nervios de ver su renta esfumada no encontraron el camino. Nada aportaron los cambios de Toril, Álvaro Leiva y Simo, y el partido se apagó sin más remedio dejando al Córdoba CF con la sensación de haber tirado dos puntos por haber bajado los brazos en media hora horrible de la que los blanquiverdes pueden acordarse el resto de la temporada.