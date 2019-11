Luis Garrido ya viaja hacia España para incorporarse al Córdoba CF

Luis Garrido ya viaja camino a Córdoba. El internacional hondureño, que se comprometió con el Córdoba CF en el pasado mercado de verano, por fin ha completado los trámites burocráticos necesarios para la obtención del visado que le ha permitido poner rumbo hacia España desde su Honduras natal.

El centrocampista de corte defensivo, que firmó hasta 2021 pero no pudo ser inscrito en el último día de la ventana estival de transferencias, tendrá ahora por delante un periodo de adaptación de unas seis semanas, en las que no podrá competir en partidos oficiales, pero que le servirán para ir cogiendo el ritmo del grupo y llegar en buena forma al mes de enero, en el que si nada se tuerce será inscrito para poder empezar a competir con la camiseta blanquiverde.

Antes de partir desde su país con destino a España, Garrido atendió a los medios de comunicación y se felicitó de que "el tiempo de espera ya pasó, ahora estoy muy mentalizado en trabajar y en que tenemos que hacer las cosas bien". "No es fácil llegar a un equipo en el que no sabes cómo está la situación y no conoces a los compañeros, pero sabemos que no es algo nuevo, vamos con la máxima ilusión de hacer las cosas bien y ayudar al equipo", reconoció el centrocampista.

Garrido, que hace unos años sufrió una durísima lesión que casi le cuesta su carrera deportiva, apuntó que esta oportunidad "es algo muy lindo, después de lo que me pasó no ha sido fácil nada, pero aquí estamos, con la mente en alto y los ánimos a tope".

Estos meses de espera hasta su incorporación han sido duros, pero Garrido explicó que "se habló en su momento, me lo explicaron y es parte del pasado", por lo que ahora llega "enfocado en lo que es el equipo".

Ajeno a la difícil situación que atraviesa el Córdoba CF y feliz por poder por fin emprender su aventura en España, Luis Garrido aseguró que "la vida te da oportunidades y yo estoy tomando la mía, con muchas ganas de trabajar, con los ánimos a tope".

El jugador, además explicó que durante estos meses de inactividad, en los que además salió de los planes de la selección nacional de Honduras, se ha estado entrenando por su cuenta, con sesiones de gimnasio y carrera, por lo que aunque falto de ritmo, llegará con buen tono físico.