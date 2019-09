El Córdoba CF confirma el fichaje de Luis Garrido para dar "un salto de calidad"

Minutos antes de la comparecencia de Alfonso Serrano con motivo de la presentación de Owusu Kwabena y Gabriel Novaes, el Córdoba CF ha hecho oficial este miércoles la incorporación de Luis Fernando Garrido. El internacional hondureño, concentrado ahora con su selección, firma un contrato hasta 2021 tras desligarse del Alajuelense de Costa Rica, que se guarda un porcentaje de una futura venta. Su llegada, toda vez que no podrá ser inscrito hasta el mercado de enero, se retrasará aún varias semanas.

La particular situación en la que queda Garrido, sin posibilidad de competir hasta 2020, ha merecido una explicación por parte de director deportivo del Córdoba, que ha matizado que su fichaje no estaba ligado a la salida de Zelu: "Son dos operaciones completamente distintas, pero al final se podían compaginar". Algo que no ocurrió porque el extremo jerezano no completó su marcha a préstamo -el CCF ampliaba un año más su vinculación, que expira el próximo año, antes de cederlo- y dejó sin licencias libres a la entidad.

Serrano ha explicado que "dos días antes de cerrar el mercado nos salió esa opción, sabiendo que no teníamos fichas y, aunque hubiéramos tenido, teníamos dudas de poderlo inscribir" por la premura de tiempo y toda la reglamentación que requiere. De hecho, una vez que finalice su participación con Honduras, que juega ante Puerto Rico y Chile dos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf, su llegada a España todavía tardará varias semanas, siguiendo el proceso que ya superaron el panameño Fidel Escobar y el costarricense Sebastián Castro.

Ese hándicap y la necesidad de que Garrido se adapte "mejor al ritmo de la competición en España, que no tiene nada que ver con el de Costa Rica, y al entrenador" ha sido clave para que el Córdoba opte por dejarlo en nómina aunque no pueda jugar hasta enero, sin siquiera buscarle la opción de una cesión a algún torneo que aún mantenga el mercado abierto.

Un largo periodo de adaptación

"Hablamos con él la posibilidad de no poder inscribirlo ahora, sino en mercado de invierno, y el jugador nos dijo que estaba loco por jugar en el Córdoba. Nos pusimos de acuerdo y creo que hemos hecho muy buena incorporación, lo conocemos muy bien y creo que debe ser una noticia muy positiva para el club", ha indicado el director deportivo, que confía ciegamente en sus posibilidades: "Creemos que es muy bueno y aprovechable para la categoría. Es internacional, ha jugado en distintos equipos y siempre titular, y nos puede dar un salto de calidad importante".

Alfonso Serrano también ha argumentado a continuación qué pasó con Zelu, cuya salida con destino al Melilla parecía un hecho que finalmente no se produjo. "Hablamos con él la posibilidad de que si salía un buen equipo, podría salir. No encontramos nada que nos satisfizo y al final se ha quedado; es un jugador más de la plantilla y habrá que sacarle el rendimiento que creemos que tiene".