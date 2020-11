Ante la delicada situación en la queda el Córdoba CF, el capitán Javi Flores dio la cara. Y pidió "autocrítica", apuntando que "ahora es momento de callar y trabajar". "Toca sacar las cosas con victorias, porque esto no se saca de otra manera", continuó el cordobés, antes de señalar que "cuando las cosas no van bien siempre se mira para el mismo sitio, pero me parecería egoísta por parte de los futbolistas mirar solo para un lado".

"La verdad es que no estamos encontrando la manera de sacar los partidos, pero si yo supiese lo que le pasa al equipo... lo diría. Ahora es momento de callar y trabajar, de estar en silencio y aguantar. Toca sacar las cosas con victorias, porque esto no se saca de otra manera", argumentó Flores, que tiene claro que el equipo cree en lo que hace: "Si no creyéramos, primero estaríamos fallando nosotros y luego el entrenador".

"Toca mirarse el ombligo, ser autocríticos cada uno con su actuación, yo el primero, y a partir de ahí subir nuestro nivel individual para ponerlo al servicio del colectivo", comentó el capitán, que no quiso pronunciarse sobre si un cambio de entrenador sería lo más justo: "Yo soy futbolista, no puedo meterme en cosas que no me llaman. Yo lo único que puedo es dar el máximo y competir para ganar. Lo que pase fuera de ahí, no depende de mí".

"Desde fuera, las cosas se ven de otra manera", prosiguió el cordobés, que analizó la imagen que viene dando el Córdoba en los últimos partidos: "Que me digan que no pongo actitud o intensidad... influyen muchos factores, no solo la intensidad. Si no eres capaz de robarle el balón al rival, si solo vas detrás del balón, no es que te falte actitud, es que te falta ir bien a la presión, coger el balón bien y cuando lo tienes no regalarlo, darle posesión al equipo. Cuando las cosas van mal, siempre se habla de actitud y falta de intensidad, pero desde dentro no nos echamos en cara eso".

Por último, cuestionado sobre el partido en sí ante el Linares, Javi Flores explicó que "de inicio no estaba ocurriendo nada, por parte de ningún equipo, y en la primera ocasión nos han hecho el gol. A partir de ahí, hemos dado un paso adelante en la presión, hemos ido un poco más arriba, pero no recuerdo ninguna ocasión clara". "En la segunda, hemos ido más arriba, hemos tenido un poco más de control del balón y más oportunidades, pero sin acierto. En otra jugada aislada nos hacen el 2-0 y es un poco de impotencia, por no acertar y conceder el primer gol con tanta facilidad", finalizó el futbolista de Fátima.