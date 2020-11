La continuidad de Sabas en el Córdoba CF pende de un hilo

La continuidad de Juan Sabas como técnico del Córdoba CF parece muy complicada después de la derrota encajada en el duelo ante el Linares, lo que supone el segundo tropiezo consecutivo y eleva a cuatro las jornadas sin conocer la victoria.

La decisión del relevo en el banquillo parece cuestión de horas y ya desde el propio club reconocen que la situación es muy preocupante. Así lo admitió Javier González Calvo a la salida de Linarejos, en una comparecencia que parece la antesala del relevo en el banquillo blanquiverde.

"La situación del equipo es muy preocupante. Yo soy dirigente pero también aficionado. El equipo lo ha intentado pero al final no está cómo todos queremos. Habrá que analizarlo con la dirección deportiva cuando lleguemos a Córdoba y habrá que tomar algún tipo de decisión, que será siempre a beneficio del club", indicó González Calvo, que no quiso dar por hecha la destitución, aunque ni mucho menos la descartó: "No tiene por qué. Lo tiene que analizar la dirección deportiva y ellos nos ayudarán a tomar cualquier tipo de decisión".

"La experiencia me dice que decisiones en caliente no hay que tomar. Nos toca analizar, estudiar y ver lo que pasa. Si lo que dicen los técnicos es que toca continuar, se continuará y si dicen otra cosa, se estudiará y se planteará. Esto es fútbol, todos sabemos que los resultados son los que mandan, pero a veces es más importante la imagen que los resultados y con el equipo que tenemos habría que dar más", añadió el dirigente cuando se le preguntó directamente por si esa decisión implica la marcha del técnico.

El consejero delegado del club mostró su preocupación por el momento que atraviesa el equipo. "Si damos esta imagen, no tendremos resultados. Habrá que ver lo que pasa. Yo sigo confiando en lo que tenemos, porque para eso lo trajimos", aseguró antes de añadir que "este tipo de decisiones hay que tomarlas con tranquilidad, nunca en caliente, y estudiando los pros y los contras", de nuevo en relación a esa posible destitución.

Sobre los motivos que han llevado a esta situación, Javier González Calvo no acertó a dar uno en concreto. "Habrá que analizar todo lo que pasa, no solo en lo táctico, también en lo psicológico. Habrá que ayudarlos, no sé si con un cambio de entrenador, hablando con ellos y haciendo algo, pero la imagen tiene que cambiar", zanjó, porque es consciente de que "todavía queda mucho por jugar pero estamos en una liga cortita y no nos podemos permitir los resultados que tenemos y la imagen del equipo".