El Córdoba CF renueva a Iván Navarro

Iván Navarro seguirá en el Córdoba CF. El joven extremo sevillano ha rubricado ya su contrato con el club blanquiverde para continuar en un equipo al que llegó en el pasado mercado invernal. El acuerdo entre ambas partes hace semanas que estaba perfilado, pero ha sido ahora cuando se ha firmado y el club por fin le ha dado la oficialidad. El futbolista firma por una temporada, con opción por parte del club a renovación automática por un curso más.

De esta forma, después de comunicar sus bajas y rescindir el año de contrato que le quedaba a Luis Garrido, el Córdoba comienza a sumar efectivos para su próximo proyecto, al que pronto llegarán las primeras caras nuevas.

En el caso de Iván Navarro, su renovación muestra la confianza que la nueva dirección deportiva tiene en un futbolista que llegó en el pasado mercado invernal procedente del Betis B. El habilidoso jugador de banda, que llegó para reforzar al filial en su intento de salvación, se ganó el derecho a debutar con el primer equipo y terminó siendo importante para Raúl Agné, hasta el punto de que incluso estrenó su cuenta goleadora, en el duelo ante el Sevilla Atlético disputado en El Arcángel.

Dada su buena adaptación al club, el Córdoba ha optado por renovar su vinculación con un futbolista en franco crecimiento, que a sus 23 años se adivina como un buen complemento de presente y un futbolista interesante para el futuro si sigue progresando.

Sin embargo, será el propio jugador el que deba ganarse ahora su sitio en el equipo. Los planes de la dirección deportiva blanquiverde pasan por que Navarro se ponga a las órdenes de Juan Sabas en pretemporada y que sea el técnico madrileño el que decida si el futbolista se queda o se marcha cedido, opción que el CCF no descarta, dada la confianza que se tiene en el recorrido del extremo sevillano. Y es que el hecho de que Iván Navarro ya no sea sub 23 para esta próxima temporada aumenta la competencia que el jugador tendrá por un puesto en la plantilla blanquiverde.

De momento, el Córdoba tiene con contrato a Carlos Valverde y Moutinho para las posiciones de banda, aunque se espera que llegue al menos un jugador más para esa zona del campo. Y es que la intención de la dirección deportiva es dotar a la plantilla de jugadores específicos para los costados, que el año pasado se echaron en falta y que en el próximo curso apuntan a ser vitales para el sistema de juego que acostumbra a utilizar Juan Sabas.