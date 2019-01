Un exigente test para León

El presidente del Córdoba, Jesús León, afronta hoy un exigente examen a su gestión en los apenas 12 meses que lleva al frente de la entidad blanquiverde. Será en la Junta General de Accionistas, que llega mediatizada por el impacto que tendrá la presentación de unas cuentas anuales que reflejan 4,2 millones de euros de déficit y por la causa de disolución en la que se halla inmerso el club.

La aprobación de los diferentes puntos del orden del día, entre los que sobresalen la aprobación de las cuentas y el nuevo presupuesto y se echa en falta el turno de ruegos y preguntas, no corren peligro debido a que el empresario montoreño posee el 98,7% de las acciones de la entidad. Eso sí, León tendrá que explicar detalladamente la situación del club y será monitorizado por el Sindicato de Accionistas Minoritarios, que ya ha hecho pública su intención de votar en contra de la aprobación de las cuentas, como muestra de su reprobación a la gestión del accionista mayoritario.

La presencia de los accionistas minoritarios en la Junta General de Accionistas ya es en sí una buena noticia, después de años de ostracismo y desprecio por parte de la anterior propiedad. En este sentido, el vicepresidente y portavoz de del Sindicato de Accionistas Minoritarios, Antonio Garcés, reconoció a el Día que están "agradecidos" a Jesús León por su postura aperturista en el aspecto social del club. La prensa, por cierto, también podrá estar presente en el acto, aunque el club prohibirá la grabación de la sesión o la toma de imágenes, más allá de los primeros minutos de la cita, hasta que quede constituida la mesa.

Ese agradecimiento por su acercamiento a los demás accionistas no quita para que Garcés reconociera que, en líneas generales, la posición del SAM es de "alta preocupación por la cifras de las cuentas anuales y sobre todo porque no tenemos muy claras las soluciones que propone Jesús León a los efectos de la causa de disolución en la que se encuentra la entidad, pues entendemos que la venta de jugadores o la cesión del estadio depende de factores ajenos al club que pueden no darse".

Garcés lamentó que el club no haya atendido el requerimiento de información que los minoritarios hicieron hace días, principalmente centrada en el posible derecho de cobro de ocho millones de euros que el club tendría sobre la anterior propiedad, basado en que Carlos González asumió a su llegada al club la deuda que la sociedad arrastraba, cifrada en esos ocho millones de euros referidos. El SAM entiende que en la actual situación del club, no se puede renunciar a la reclamación de ese importe, que no se incluyó en las cuentas del ejercicio 2011-12 y que desde entonces viene coleando.

Por ello, los accionistas minoritarios del Córdoba no descartan tomar la iniciativa en la reclamación de esa supuesta deuda, aunque para ello se han encontrado con una flagrante falta de información por parte del club y con escasa documentación.

La reformulación de las cuentas

El Sindicato de Accionistas Minoritarios lamentó además que el club reformulara las cuentas apenas 48 horas antes de la Junta General de Accionistas, lo que les ha impedido estudiar la nueva documentación a fondo, aunque entienden igualmente que el grueso de las cuentas y lo más preocupante, el déficit reconocido de 4,2 millones de euros, ya es conocido.

De todos esos aspectos y alguno más tendrá que dar explicaciones Jesús León, que en varias ocasiones en los últimos meses ha mostrado su intención de ofrecer toda la información que se le requiera y todas las explicaciones necesarias en la junta. Este será el primer gran examen a una gestión plaga de claroscuros y con mucha interrogantes que hoy deben quedar solventadas.