El Ejido - Córdoba CF, en directo minuto a minuto

Minuto 64 Cambios en El Ejido. Entran Palomeque y Brian Zaragoza y se marchan Zubiri y Sergio Pérez.

Minuto 62 Buena ocasión para El Ejido. Ganó Jonxa línea de fondo y su centro raso lo salvó la defensa antes de que pudiera rematar Etxaniz.

Minuto 60 Poco a poco, el Córdoba se va haciendo con el dominio del fútbol de nuevo, sin pasar demasiados apuros, pese a que el marcador sigue en un puño (0-1).

Minuto 58 Tarjeta para Checa, central de El Ejido, por derribar a Willy sin jugar el balón y cortando un contragolpe del conjunto visitante.

Minuto 57 Segundo cambio en el Córdoba CF. Ródenas sustituye a Moutinho, que tenía cartulina amarilla.

Minuto 55 Saque de esquina que fuerza Toni Pérez desde la derecha, el hombre que más lo intenta en los celestes. Lo botó Víctor Pérez y atrapó Edu Frías tras un par de rechazos. Sigue el 0-1 en el marcador.

Minuto 52 Detiene sin problemas Edu Frías un centro desde la derecha de Edu Frías. No sufre el Córdoba, pese al paso adelante que intenta dar El Ejido.

Minuto 50 Córner que bota el Córdoba y el árbitro pita falta en el intento de remate de los centrales cordobesistas.

Minuto 48 Centro de Olavide desde la izquierda que no alcanzó por poco Etxaniz. Minutos importantes en el partido, pues los blanquiverdes tienen que frenar el lógico ímpetu inicial de El Ejido.

Minuto 46 Arranca la segunda parte en el Santo Domingo. El Ejido ha hecho dos cambios, con la entrada de Jonxa y Etxaniz, por Cova y Toni Dovale.

17:50 Al descanso en todos los campos, malas noticias para el Córdoba CF en cuanto a los resultados de los rivales directos. El Sevilla Atlético gana (0-1) de momento al Lorca Deportiva, que juega con uno menos además. El Betis Deportivo también le está ganando al Linares (1-0) y el UCAM Murcia hace lo propio contra el Real Murcia (1-0). Además, el Recreativo Granada se ha adelantado ante el Yeclano (0-1).

Minuto 45+ Descanso en El Arcángel, con el Córdoba ganando por la mínima (0-1) gracias a ese gol de Alberto del Moral desde los 11 metros. En un minuto revisamos el resto de marcadores en el subgrupo IV-B.

Minuto 42 ¡Gooooooool del Córdoba CF! Gol de Alberto del Moral, que asumió la responsabilidad de pegarle al penalti y superó a Wilfred con un disparo alto. 0-1 se adelantan los blanquiverdes.

Minuto 40 ¡Penalti contra El Ejido! Gana el balón Nahuel entre dos defensas de El Ejido y cuando se disponía a disparar lo frenó Cova en clara falta. Todo el mérito del extremo del Córdoba, que estuvo rápido en la acción.

Minuto 39 La falta lateral desde la izquierda la repele la zaga blanquiverde y en segunda jugada Víctor Pérez la envía fuera, por lo que sacará Edu Frías de puerta.

Minuto 38 Tarjeta amarilla de Farrando, por un golpe con el brazo en la cara de Olavide. El defensa hispano-argentino no podrá jugar ante el Betis Deportivo al ser su quinta amarilla.

Minuto 35 ¡Ocasión clarísima para El Ejido! Pérdida de balón del Córdoba que aprovecha Cova para adentrarse en el área blanquiverde, pasar atrás y encontrar a Sergio Pérez, que ha rematado desviado por muy poco.

Minuto 32 Javi Flores es el que está intentando lanzar el ataque del Córdoba, aunque de momento con dificultades por la buena presión de El Ejido en el centro del campo.

Minuto 30 Media hora de juego ya en el Santo Domingo, con juego intenso pero pocas ocasiones de momento. El Córdoba, al menos, parece querer tener el balón y ser el que proponga.

Minuto 29 Disparo lejano de Víctor Pérez que ataja sin problemas y con seguridad Edu Frías.

Minuto 27 Tiene el balón el Córdoba, intentando progresar sin prisa pero con criterio. Una buena jugada colectiva la zanjó ahora Javi Flores con un disparo alto a la altura del punto de penalti.

Minuto 24 Se bota sin consecuencias el córner, aunque en la segunda jugada volvió a generar peligro el Córdoba desde la izquierda. Parece que se animan algo los de Pablo Alfaro.

Minuto 23 Córner para el Córdoba. Ganó muy bien la línea de fondo Jesús Álvaro y su centro lo sacó Wilfred antes de que marcara Moutinho.

Minuto 21 ¡Buena ocasión para el Córdoba CF! Despejó Wilfred un buen disparo de Willy, que había ganado la espalda a la defensa aprovechando un buen pase en vertical de Javi Flores.

Minuto 20 Se ha reanudado el juego ya con Djetei sobre el césped y el Córdoba tratando de recomponerse a ese primer contratiempo.

Minuto 18 No va a poder seguir jugando Xavi Molina. Entrará Djetei por el catalán, que ha quedado seriamente conmocionado, aunque ha podido salir del campo por su propio pie.

Minuto 16 Despejó Edu Frías el balón en la falta lateral botada por Víctor Pérez. Xavi Molina ha quedado tendido en el terreno de juego tras un fuerte golpe y necesitará de la asistencia de los médicos.

Minuto 15 Amarilla a Moutinho, por un golpe a Sergio Pérez en la disputa del balón. Es la primera cartulina del partido.

Minuto 11 Primera ocasión clara de El Ejido. Un centro desde la izquierda de Olavide lo cabeceó Cova, poniendo en aprietos a Edu Frías, que atajó en dos tiempos.

Minuto 10 Trata el Córdoba de llegar combinando, en una versión bastante diferente a la que se ha visto en los últimos partidos. De momento sigue el 0-0 en el Santo Domingo almeriense.

Minuto 8 La primera llegada de El Ejido finaliza con un centro desde la derecha muy desviado, por parte de Cova.

Minuto 6 Primer acercamiento del Córdoba. Gran pase de Javi Flores a la derecha, donde Moutinho sacó un centro que repelió con apuros la zaga celeste.

Minuto 5 Ambos equipos tratan de ajustarse al rival. En El Ejido, Olavide parece que partirá en la izquierda como carrilero, aunque en defensa Sana le está cubriendo las espaldas.

Minuto 3 Intenta el Córdoba roba el balón arriba, ante un conjunto local algo más replegado y guardando precauciones en este arranque de partido.

Minuto 1 Javi Flores fuerza una falta en el lado izquierdo del ataque cordobesista, que el propio capitán pone en juego para que Willy la remate desviada.

17:00 ¡Arranca el partido en el Santo Domingo! El Córdoba CF busca ya ante El Ejido tres puntos que le permitan seguir enganchado a la pelea por la tercera posición de la tabla.

16:40 A falta de 20 minutos para que arranque el partido, El Ejido aún no ha confirmado su once inicial, que acabamos de conocer gracias al departamento de prensa del Córdoba CF. Las cosas de la Segunda División B... Los celestes saldrán con Wilfred en la portería, acompañado en defensa por Cova, Checa, Zubiri y Olavide. En el centro del campo jugarán Víctor Pérez y Sana. Por delante partirían Toni Arranz, con Toni Dovale y Sergio Pérez en las bandas. En la punta de ataque estará Boris.

16:05 El técnico blanquiverde vuelve a mover su once inicial, y lo hace con tres cambios. Xavi Molina coge el sitio de Djetei en el centro de la defensa. Javi Flores regresa al equipo en detrimento de Ródenas y Moutinho entra en banda por Carlos Valverde, sancionado tras su expulsión.

16:00 Ya conocemos el once inicial del Córdoba CF. Alfaro apuesta por Edu Frías en portería, con una defensa compuesta por Farrando, Xavi Molina, Bernardo Cruz y Jesús Álvaro. En el doble pivote estarán Alberto del Moral y Mario Ortiz. Por delante, en la derecha estará Nahuel, con Moutinho en la izquierda y Javi Flores de enganche. Punta de ataque para Willy Ledesma.

En el banquillo quedan Javi Romero, Luismi, Alberto Espeso, Traoré, Álex Robles, De las Cuevas, Piovaccari, Ródenas y Djetei.

El descarte de Pablo Alfaro, que convocó a 21 futbolistas, ha sido finalmente Moussa Sidibé, que no estaba en las mejores condiciones después del golpe que recibió en el duelo del pasado domingo ante el Real Murcia.

15:00 ¡Buenas tardes! Arrancamos desde ya nuestro directo del duelo entre El Ejido y el Córdoba CF. Un partido trascendental para los blanquiverdes, que deben ganar para aferrarse a sus opciones de acabar la primera fase entre los tres primeros, y poder así luchar por el ascenso a Segunda División en el segundo tramo de la temporada.

La coincidencia horaria de todos los partidos a las 17:00 de este domingo hará más emocionante una jornada 17 en la que el Córdoba tendrá que ganar, pero también mirar a lo que haga el Sevilla Atlético en su visita al Lorca Deportiva, así como el Betis Deportivo, que recibe al Linares. Incluso el derbi murciano entre el UCAM Murcia y el Real Murcia tendrá cierta incidencia para los de Pablo Alfaro.

Mientras ambos equipos confirman sus alineaciones, vamos a repasar la previa del encuentro, así como la convocatoria de 21 hombres que ofreció Pablo Alfaro antes de que su equipo viajara hasta tierras almerienses.