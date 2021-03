El Córdoba CF encara las dos últimas jornadas de la primera fase en el Subgrupo IV-B de Segunda División B en el filo de la navaja, el que ha sido su hábitat prácticamente durante casi cinco meses de competición que ya se han consumido. Apenas al inicio, y en una efímera fase entre cambios de año, los blanquiverdes decidieron pasear por las cachas del mango; el resto del curso, que ha sido casi todo, se han movido deambulando por la hoja, desafiando un peligro que ahora es más real que nunca, si es que alguna vez no lo fue.

Porque con solo seis puntos en juego, con solo dos capítulos por consumir de la primera parte de la campaña, el Córdoba depende de lo que hagan otros... sin olvidar que lo primero es cumplir con su parte del trato. Poco o nada vale mirar a otros campos, y más en un domingo con reminiscencia al pasado con los cinco partidos a la misma hora, si luego la ecuación se rompe por culpa propia. Por eso, para empezar, el objetivo inexcusable es superar a El Ejido (Santo Domingo, 17:00), que está en idéntica situación, pero en la zona baja de la tabla.

Una franja de peligro a la que, ojito, podría hasta caer la escuadra cordobesista de pinchar con estrépito en este esprint final. Porque está muy bien el optimismo de seguir mirando hacia arriba, pero viendo la reciente trayectoria del equipo de Pablo Alfaro, con apenas una victoria en los últimos seis encuentros, hay que tener en cuenta también lo que nadie quiere ni imaginar. Porque si ya sería un fracaso no acabar entre los tres primeros, imagínense quedar hasta fuera de cualquier lucha por el mal menor de la Primera RFEF...

Pero como quiera que hay opciones, el Córdoba y su gente quieren seguir soñando con que es posible terminar en esas posiciones de privilegio máximo. De momento, en El Ejido es obligatorio sumar para llegar a la última jornada con vida, aunque solo la victoria en un campo que no ve un éxito de los suyos desde el 1 de noviembre alimentaría realmente la ilusión. Ya luego tocaría mirar al Sevilla Atlético, el Betis Deportivo, el Real Murcia... y hasta el UCAM Murcia, que tampoco puede lanzar las campanas al vuelo pese a ser segundo.

Con todo, el primer paso que tienen que dar los blanquiverdes en tierras ejidenses es volverse a mostrar como un equipo con ambición y carácter ganador. La especulación y hasta cobardía de citas recientes tiene que quedar ya enterradas, una vez que la situación es límite. Algo que dependerá, en exclusiva, del mensaje que Pablo Alfaro transmita en la caseta y lo que a continuación sean capaces de hacer los futbolistas en el verde. Porque más allá de ir a ganar, también hay que hacérselo ver al enemigo, para que no se crezca.

Más aún cuando tras dos meses desierto, Santo Domingo volverá a tener aficionados, hasta 400, para una cita en la que El Ejido se juega seguir vivo en la pelea por asegurar la permanencia en la actual Segunda B, si bien luego ya no sería la tercera categoría, sino la cuarta. Como el CCF, también depende de terceros, y como su enemigo también cuenta con ausencias, en su caso más reseñables. Fran Alcoy no puede contar con su jugador más utilizado, Toni Arranz, por covid-19, y tampoco con Carlos Moreno, sancionado. Además, Portuga, Palomeque y Jonxa están entre algodones y serán duda hasta el último momento.

Ante esas circunstancias, el técnico celeste presentará un once de circunstancias, seguramente de nuevo con un atacante como Olavide haciendo las veces de lateral zurdo. Queda por ver, y es lo más importante en clave cordobesista, por qué apuesta Pablo Alfaro en esta ocasión. Seguro es que habrá mínimo un cambio por la baja por castigo disciplinario de Carlos Valverde -Isaac Becerra sigue fuera por su dolencia muscular-, precisamente para apretar por ese costado a El Ejido, donde podrían entrar Álex Robles y hasta Moussa, o ambos. Pero se esperan más, pues la imagen ofrecida ante el Murcia no fue ni mucho menos óptima y, llegado este punto, hay que poner lo mejor para no acabar con una herida, tal vez, ya mortal.