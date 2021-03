Pablo Alfaro: "Queremos ver un Córdoba CF que vaya a por los tres puntos"

El Córdoba CF ha continuado preparando este viernes en la Ciudad Deportiva su vital compromiso del domingo ante El Ejido (Santo Domingo, 17:00), correspondiente a la penúltima jornada de la primera fase del Subgrupo IV-B de Segunda División B al que ambos equipos llegan jugándose muchísimo. "Espero un partido durísimo porque los tres puntos son muy importantes para los dos equipos, aunque los objetivos son diferentes", ha comentado Pablo Alfaro en su habitual comparecencia de prensa prepartido.

El técnico maño ha insistido en su discurso de que "la igualdad es la que es, los resultados son siempre muy justos", si bien se ha mostrado convencido de la capacidad del Córdoba para ganar y seguir en la pelea hasta la última jornada por una de las tres primeras plazas que aseguran la Primera RFEF y permiten soñar con el ascenso al fútbol profesional: "Hay que abstraerse de lo que no depende de nosotros, y centrarnos en lo nuestro para competir al máximo nivel con muestras armas, que creo que son suficientes para ir a El Ejido con la intención de ganar los puntos y de que se note que queremos ganarlos".

"Queremos ver un Córdoba que vaya a por los tres puntos, que juegue un partido bueno y compita con sus armas lo mejor posible con el objetivo de vencer porque cada vez queda menos y los puntos cada vez son más importantes", ha insistido el entrenador blanquiverde, que considera clave, "como en casi todos los partidos de las fases finales", que su equipo sea "reconocible". "Tenemos que ser un equipo que quiera ir a por el partido, con vigor y queriendo imponer nuestras virtudes, porque así será más fácil lograr los puntos, porque hay mucha igualdad y cada vez cuesta más conseguirlos".

Ahora toca hacerlo ante un rival que es antepenúltimo en la clasificación y que no gana de local desde el 1 de noviembre. Por tanto, Alfaro admite que "El Ejido partía con una expectativas y han cambiado mucho, están peleando por por no meterse en el grupo de los que luchen por no bajar a Tercera, y eso atenaza; está teniendo resultados más ajustados, es más práctico desde el cambio de entrenador y tiene bajas importantes, pero espero un partido durísimo porque los tres puntos son muy importantes para los dos".

"Sabiendo que hay seis puntos en juego y que cada vez son más importantes, solo nos podemos centrar en los tres próximos y acercarnos a nuestro objetivo; esa es la intención, no hay otro objetivo, no nos podemos despistar porque veis la igualdad tan tremenda que hay", ha incidido el técnico cordobesista, redundando en en el mensaje de que "los tres puntos son los que nos pueden acercar al final".

También ha tenido palabras Pablo Alfaro sobre si el peor enemigo del Córdoba es el propio Córdoba. "No debería de ser, pero por momentos puede llegar a parecer; hay que ser conscientes de la dificultad y que los rivales tengan camisetas diferentes", ha señalado el aragonés, que como suele ser habitual ha dejado caer que "algún cambio" habrá en la alineación titular que salte a Santo Domingo, "siempre buscando el beneficio del equipo".

No ha dado pistas, eso sí, sobre si Miguel de las Cuevas y Moutinho, descartados el pasado domingo para la cita ante el Real Murcia, y sobre todo Javi Flores volverán a tener una oportunidad. Sobre el capitán, ha deslizado que "es un futbolista más de la plantilla que ahora mismo está bien y su compromiso es innegable y quiere aportar; tiene su importancia y su trayectoria, pero miramos al presente y lo que puede aportar al equipo cuando sale".

Y es que el preparador del CCF ha restado importancia a constantes los vaivenes en el once porque "para objetivos como este no vale con 13 o 14 futbolistas, y queremos tener el mayor número de componentes con la activación ideal para poder competir". "Tenemos que saber la plantilla, el ritmo, los años y valorarlo todo bien para hacer onces lo más competitivos posibles", ha incidido Alfaro.

Un técnico que, para terminar, también ha hecho mención a la importancia del aspecto mental en este tramo decisivo del curso: "Ahora hace falta gente fuerte mentalmente, que los errores no afecten en demasía y que estemos preparados para una batalla futbolística y para competir bien. Las desconexiones y las tristezas no tienen cabida porque eso te hace competir peor y tener más miedo, y eso hace más difícil rendir".