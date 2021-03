La afición del Córdoba CF, entre el realismo y la esperanza de luchar por el ascenso

La afición del Córdoba CF asiste con inquietud y preocupación al cierre de la primera fase del campeonato. La agónica situación que vivirá el equipo blanquiverde para intentar acabar entre los dos primeros divide a los aficionados blanquiverdes entre los que aún se agarran a la esperanza de una sorpresa que otras veces se dio incluso en peores circunstancias, y los que de forma más cerebral creen que luchar por asegurar la presencia el curso venido en la Primera RFEF es algo ya prácticamente inevitable para el conjunto de El Arcángel.

En una encuesta realizada a través de internet, este periódico pulsó el sentir de los aficionados después del empate ante el Real Murcia. El 70% de los lectores apostaron porque el Córdoba quedará entre el cuarto y el sexto lugar, mientras que solo el 20% confiaba en colarse aún en el segundo o tercer puesto. El 10% restante ve incluso más negra la situación, porque cree que el equipo tendrá que pelear por permanecer en la Segunda RFEF. Más allá de los datos, significativos pero fríos, el Día ha querido pulsar las sensaciones de algunos de los colectivos peñísticos cordobesistas, para conocer las opiniones de la afición antes de que su equipo afronte los dos partidos más importantes de la temporada.

Antonio Sánchez es presidente de Cordobamanía, una de las peñas señeras del club, que este año cumple 20 años. A su juicio, el equipo peleará hasta el final, pero las sensaciones que ha dejado en los últimos partidos no invitan precisamente al optimismo. "El equipo va a pelear por meterse entre los tres primeros, ¿Lo va a conseguir? No lo sabemos", reconoce, después de una trayectoria tan irregular del conjunto blanquiverde. "Puedes ganar los dos partidos, en fútbol nunca sabes. Pese al mal partido que hizo ante el Murcia, el Córdoba se puso dos veces por delante y le empataron con uno menos y errores graves. Creo que se puede conseguir, sinceramente, pero está claro que no vas con el mismo optimismo que cuando el equipo está dando su talla", comenta Antonio.

El principal problema para Sánchez es que el Córdoba "no es un equipo fiable, que te dé garantías, aunque sabes que lo puede conseguir, porque en un momento de la temporada lo ha hecho". "Es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. En algunos partidos se ha mostrado más fiable, pero ahora no lo parece", lamenta.

A esa esperanza de un resurgir propio, más algún favor de los rivales directos, se agarra también Javier Serrano, vicepresidente de Sangre Blanquiverde, una peña especial para el cordobesismo, pues aúna a muchos cordobeses emigrados que guardan el cariño y la pasión por el club de su tierra. "Yo siempre lo he dicho, más sabiendo cómo es el Córdoba, este equipo siempre te puede sorprender, tanto para bien o para mal. Cuando se da todo de cara, nuestro partido no se suele ganar y cuando peor están las cosas es cuando se alinean los astros. Está ese resquicio abierto y puede pasar. Nosotros siempre vamos a aferrarnos a ello", apunta Serrano.

La cabeza, sin embargo, le dice otra cosa: "Lo veo acabando entre el tercero y el sexto. Las sensaciones que tramite el equipo son esas, que va a jugar por meterse en la Primera RFEF". Con todo, Javier tiene claro que "el partido clave será ante el Betis Deportivo, lo que pase en el resto de partidos… el primer rival nuestro somos nosotros". "Tenemos que mirarnos al ombligo y ser los que queremos sacar adelante las cosas. Y lo que venga, que sea de parte de los demás equipos. Pero se puede, porque es el Córdoba. En peores circunstancias se han dado los resultados", recuerda.

A esa amarga posibilidad de poder ver al equipo fuera de la pelea por el ascenso se empieza a hacer la idea Juan Pedro Jorquera, presidente de la Peña Cordobesista Parque Cruz Conde. "Por las sensaciones que está dando el propio equipo, creo que vamos a luchar entre el cuarto y el sexto puesto, por entrar el año que viene en la Primera RFEF. El equipo no está siendo regular, fiable. Pablo Alfaro llegó con las ideas muy claras, y se hicieron cinco partidos muy buenos, pero el equipo lo ha perdido totalmente", comenta.

Jorquera no quiere renunciar a esa espíritu de sorpresa que siempre guarda el CCF, aunque por lo visto hasta ahora no ve motivos para el optimismo. "Los resultados se pueden dar, porque cosas más rocambolescas se han dado aquí, pero ahora mismo el equipo no es fiable. Tengo muchas dudas en eso. El discurso de Alfaro se ha perdido, la presión arriba, las líneas adelantadas. Veo al equipo jugando en función al rival. Veo cambios muy ilógicos. Creo que los jugadores no creen en el entrenador, lamenta Juan Pedro.

"Había plantilla para más"

En lo que sí coinciden los tres, es en que el Córdoba tenía un equipo para haber conseguido mejores resultados. "El discurso de que tenemos un gran equipo nos lo han vendido muchos años, con plantillas en Segunda con los mejores delanteros, pero a la hora de la verdad eran plantillas mediocres. Ese discurso no me lo creí, porque había buenos futbolistas técnicamente, pero no se ha hecho un equipo con jugadores para competir en Segunda B", opina Juan Pedro Jorquera, que aún así tiene claro que "se podían haber hecho mejor las cosas".

Javier Serrano reconoce que tras ver la plantilla en verano, la temporada se le antojaba más solvente. "Casi todos teníamos la sensación de que todo iba a ir bien. Nadie pensaba que el Linares sería líder destacado, que los filiales te iban a dar tantos problemas, la irregularidad del equipo...", apunta, aunque también reconoce que "tanto la planificación como el nivel de ciertos jugadores ha sido el factor determinante para que se caiga el equipo".

En esa línea ahonda Antonio Sánchez. "El pulso a la Segunda B es difícil tenerlo porque no llegamos a tener conocimiento pleno de las plantillas de tantos equipos. Yo creo que se hizo una buena plantilla, pero sí es verdad que el resultado no es bueno. Veo a muchos jugadores por debajo de su nivel. Creo también que la plantilla no está aprovechada al 100% por el técnico. Ni creo que sea la mejor plantilla de la categoría, ni creo que sea una plantilla tan mala. Da la sensación de que el equipo no está al 100% de lo que podría dar", explica.

Un club con "mucha gente detrás"

Llegados a la tesitura de no depender de los resultados propios para conseguir el objetivo, los peñistas consultados esperan que los blanquiverdes apuren sus opciones dando todo en el campo y forzando a los rivales a no fallar. "Sobre todo, queremos más que nunca que sean un bloque, una piña, que no hagan la guerra por su cuenta, y que estén con el entrenador y las ideas que quiere ver en el campo. Aunque no estemos ahí con ellos, que sepan que hay mucha gente detrás de ellos", enfatiza Juan Pedro Jorquera.

Desde Cordobamanía, Antonio Sánchez refuerza esa idea: "A los jugadores les pido que recuerden que somos miles de cordobesistas los que estamos ahí y que lo den todo, que lo pongan todo en el campo, que tienen mucha gente detrás y que esperamos que lo consigan".

Y como no podía ser de otra manera, el vicepresidente de Sangre Blanquiverde, recuerda que el sentimiento por el Córdoba traspasa fronteras. "En la plantilla hay gente que sabe quiénes somos y ellos saben que cuando vamos al estadio lo damos todo por ellos. Otro año más sin el equipo en Segunda sería una losa para nosotros. Hay mucha gente fuera de Córdoba que siente al equipo, que los ves en cualquier desplazamiento, el equipo no está solo en ningún campo. Les diría que piensen en esa gente que los animan fuera de la provincia, que no pueden ir a El Arcángel cada dos semanas. Que lo hagan por ellos, que representan a un club con mucha gente detrás", recuerda Javier Serrano.